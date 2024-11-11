На целый ряд продуктов спрос падает сразу после Нового года, так что можно подождать и посмотреть

11 ноября 2024, 21:29, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Цены на сливочное масло могут упасть после Нового года, рассказал телеканалу "360" гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий.

"Мы наблюдаем из года в год, когда на целый ряд продовольственных товарных групп спрос падает сразу после Нового года, в период новогодних каникул он долго еще не восстанавливается", – отметил Синецкий.

Некоторые предприятия сейчас заявляют, что готовы снижать отпускные цены на масло. Но непонятно, за счет чего они будут это делать? Возможно, снизят закупочные цены на молоко.

"Это обрушает рынок молокосырья, и такие кризисы у нас были несколько лет назад", – подчеркнул эксперт.

По мнению Синецкого, производители должны грамотно искать подходы для стабилизации ситуации. А сезонность, добавил он, в любом случае охладит рынок, так что вскоре можно ожидать снижение цен на сливочное масло.

Ранее эксперты назвали необходимые условия, для того чтобы подешевело сливочное масло. Как сообщают в СМИ, цены на продукт выросли так, что его даже начали воровать в магазинах.