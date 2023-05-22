В Госдуме отвергли необходимость шестидневки в России
Перестройка трудовых отношений должна быть не "ура-патриотичной", а соответствовать законодательству, считает депутат Цунаева
22 мая 2023, 20:48, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала идею введения шестидневной рабочей недели в России. Как сообщает "Газета.ru", парламентарий считает, что сейчас необходимости в дополнительном рабочем дне нет.
Цунаева отмечает, что перестройка трудовых отношений должна быть не "ура-патриотичной", а соответствовать законодательству. Сейчас граждане и так помогают там, где это необходимо.
Отметим, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также заявляла, что переход на шестидневку и вовсе невозможен. Вместе с тем все предприятия, которые заняты в оборонно-промышленном комплексе, и так работают круглосуточно.
Напомним, ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила перевести страну на шестидневную рабочую неделю. В организации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным.
21:49:59 22-05-2023
Там в Белгородской области движняк идёт, а нам с утра то про девственность Бони то про трудолюбие министра труда, с огромной хлеборезкой ...
08:52:06 23-05-2023
Значит точно будет
09:40:44 23-05-2023
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Это что такое? Идиотизм какой-то.
10:09:32 23-05-2023
Если бизнес-патриотизм, то почему "Аванти"? Русского слова не подобрали?