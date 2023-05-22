В Госдуме отвергли необходимость шестидневки в России

Перестройка трудовых отношений должна быть не "ура-патриотичной", а соответствовать законодательству, считает депутат Цунаева

22 мая 2023, 20:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала идею введения шестидневной рабочей недели в России. Как сообщает "Газета.ru", парламентарий считает, что сейчас необходимости в дополнительном рабочем дне нет.

Цунаева отмечает, что перестройка трудовых отношений должна быть не "ура-патриотичной", а соответствовать законодательству. Сейчас граждане и так помогают там, где это необходимо.

Отметим, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также заявляла, что переход на шестидневку и вовсе невозможен. Вместе с тем все предприятия, которые заняты в оборонно-промышленном комплексе, и так работают круглосуточно.

Напомним, ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила перевести страну на шестидневную рабочую неделю. В организации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным.