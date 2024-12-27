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В Госдуме пересмотрят вопрос чрезмерной нагрузки школьников

Володин отметил, что дети проводят за учебой в среднем восемь-десять часов в день

27 декабря 2024, 15:01, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Вопрос пересмотра чрезмерной нагрузки школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дети проводят за учебой в среднем восемь-десять часов в день. Слишком высокую нагрузку подтвердили более 50% из десяти тысяч комментариев к постам Володина на эту тему. Среди основных причин: сложные домашние задания, большое число предметов, вторая смена, шестидневная учебная неделя, а также различная дополнительная деятельность после уроков.

Володин подчеркнул, что понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах есть также и со стороны правительства России, совместно с которым Госдума выработает пути решения этого вопроса.

"Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым", – заключил он.

Накануне глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых заявила, что родители учеников настоятельно просят депутатов решить вопрос с домашними заданиями, которые отнимают у детей больше трех с половиной часов в день. Это приводит к нехватке времени на отдых, увлечения, общение с родными и близкими.

Ранее директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Половкова говорила, что запрос на изменение нагрузки на школьников есть, "однако он должен быть реализован профессионально".

Госдума школы

Комментарии 7

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Бдыщ

15:11:50 27-12-2024

И вырастают бестолочи... Учить надо как в Южной Корее...

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Гость

17:16:11 27-12-2024

если бы. время впустую. сейчас обязательная внеурочка, раз в неделю театры экскурсии, и уроки в этот день тоже делать. на трудах 5-6 класс девочки каждый урок доклад об одном бытовом приборе с картинками и оформленный, три часа занимает труд и только час задачи по математике. уже прошли устройство холодильника. всяко до конца школы забудут, а раньше кто их подпустит к мотору холодильника

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Гость

18:01:49 27-12-2024

Перегрузка страшная у тех, кто действительно учится. У лентяев ее не было и нет.

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Горожанин.

20:20:18 27-12-2024

У меня внучка в 10 классе. Что-то неимоверное задают, вспоминая свой 10 класс 1961 года, думаю, зачем пытаются из головы школьника сделать энциклопедию. Когда я поступил учиться в начале 60-хна радиофизический факультет Томского госуниверситета, академик Кузнецов, выступавший перед нами на первом курсе, говорил, что задача университета не вбивать знания в головы студентов, а научить студентов работать с книгой, с учебником, и сделать нас, студентов, людьми, которые интересуются всем новым и неизвестным. Боюсь признаться, но мне кажется, что "нонешние" чиновники от образования (ни в коем случае не включаю сюда учителей) очень далеки по умственным способностям от мыслей академика, Героя Социалистического труда, почетного профессора ряда зарубежных университетов.
Я бы мог много критики навести, зачем дают тот или иной материал, причем, заставляют конспектировать Ну ладно бы,как было в 50-е годы прочитать что-то дополнительно.Кому интересно, прочитает, кому не очень, не надо и читать.Ну скажите, зачем ребёнку учить или решать задачи по стереометрии с применением тригонометрии, если человек собирается поступать на иностранный или русский язык с литературой, на историю, на пение и т.д. и т.п. Зачем изучать даже теорию относи тельности достаточно подробно, надо сказать , что при достижении скорости косм.корабля скорости света, время на нем останавливается, и достаточно. Ну не нужны гуманитариям формулы атома и его ядра. А будущие физики на доп. занятиях с физиком- учителем с удовольствием будут изучать тонкости теории Эйнштейна.Много можно говорить на эту тему. МНого говорят десятки лет, а толку никакого, а о том, чтобы все ученики учились в одну смену уже и перестали говорить. А ведь здоровье будущего государства -детей- важнее любой теории в школе.Теорию дети прекрасно выучат в ВУзе, где они будут учиться по выбранной специальности.

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Гость

03:16:58 28-12-2024

Ну, будем надеется, что пересмотрят и не увеличат нагрузку, а то кто их знает.

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Гость

09:35:31 28-12-2024

Верните советскую систему и программы, все уже придумано и работает. Сам учился по этим учебникам и программам. Сейчас же, как написали выше, растут бестолочи, учебники отвратительные, какие то доп. занятия и др. без пользы. Но самое главное сейчас детей портит интернет, они не ходят в библиотеки, не переписывают конспекты, проще найти в сети, а значит память не развивают.

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Гость

10:49:34 28-12-2024

Гость (09:35:31 28-12-2024) Верните советскую систему и программы, все уже придумано и р... Неправда, заходят в интернет и пишут конспект так же в тетрадь, по разным предметам, просто это удобнее, чем идти в библиотеку и искать сидеть инфу, сейчас дома с компа нашёл нужную инфу и пишешь. Так же все запоминается и изучается. Это просто удобство. Просто то кто то лентяй, а кто то в е делает добросовестно. Так всегда было есть и будет. Без интернета так же кто то будет учиться, а кто то балду пинать, с этим ничего не поделать.

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