В Госдуме пересмотрят вопрос чрезмерной нагрузки школьников
Володин отметил, что дети проводят за учебой в среднем восемь-десять часов в день
27 декабря 2024, 15:01, ИА Амител
Вопрос пересмотра чрезмерной нагрузки школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дети проводят за учебой в среднем восемь-десять часов в день. Слишком высокую нагрузку подтвердили более 50% из десяти тысяч комментариев к постам Володина на эту тему. Среди основных причин: сложные домашние задания, большое число предметов, вторая смена, шестидневная учебная неделя, а также различная дополнительная деятельность после уроков.
Володин подчеркнул, что понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах есть также и со стороны правительства России, совместно с которым Госдума выработает пути решения этого вопроса.
"Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым", – заключил он.
Накануне глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых заявила, что родители учеников настоятельно просят депутатов решить вопрос с домашними заданиями, которые отнимают у детей больше трех с половиной часов в день. Это приводит к нехватке времени на отдых, увлечения, общение с родными и близкими.
Ранее директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Половкова говорила, что запрос на изменение нагрузки на школьников есть, "однако он должен быть реализован профессионально".
15:11:50 27-12-2024
И вырастают бестолочи... Учить надо как в Южной Корее...
17:16:11 27-12-2024
если бы. время впустую. сейчас обязательная внеурочка, раз в неделю театры экскурсии, и уроки в этот день тоже делать. на трудах 5-6 класс девочки каждый урок доклад об одном бытовом приборе с картинками и оформленный, три часа занимает труд и только час задачи по математике. уже прошли устройство холодильника. всяко до конца школы забудут, а раньше кто их подпустит к мотору холодильника
18:01:49 27-12-2024
Перегрузка страшная у тех, кто действительно учится. У лентяев ее не было и нет.
20:20:18 27-12-2024
У меня внучка в 10 классе. Что-то неимоверное задают, вспоминая свой 10 класс 1961 года, думаю, зачем пытаются из головы школьника сделать энциклопедию. Когда я поступил учиться в начале 60-хна радиофизический факультет Томского госуниверситета, академик Кузнецов, выступавший перед нами на первом курсе, говорил, что задача университета не вбивать знания в головы студентов, а научить студентов работать с книгой, с учебником, и сделать нас, студентов, людьми, которые интересуются всем новым и неизвестным. Боюсь признаться, но мне кажется, что "нонешние" чиновники от образования (ни в коем случае не включаю сюда учителей) очень далеки по умственным способностям от мыслей академика, Героя Социалистического труда, почетного профессора ряда зарубежных университетов.
Я бы мог много критики навести, зачем дают тот или иной материал, причем, заставляют конспектировать Ну ладно бы,как было в 50-е годы прочитать что-то дополнительно.Кому интересно, прочитает, кому не очень, не надо и читать.Ну скажите, зачем ребёнку учить или решать задачи по стереометрии с применением тригонометрии, если человек собирается поступать на иностранный или русский язык с литературой, на историю, на пение и т.д. и т.п. Зачем изучать даже теорию относи тельности достаточно подробно, надо сказать , что при достижении скорости косм.корабля скорости света, время на нем останавливается, и достаточно. Ну не нужны гуманитариям формулы атома и его ядра. А будущие физики на доп. занятиях с физиком- учителем с удовольствием будут изучать тонкости теории Эйнштейна.Много можно говорить на эту тему. МНого говорят десятки лет, а толку никакого, а о том, чтобы все ученики учились в одну смену уже и перестали говорить. А ведь здоровье будущего государства -детей- важнее любой теории в школе.Теорию дети прекрасно выучат в ВУзе, где они будут учиться по выбранной специальности.
03:16:58 28-12-2024
Ну, будем надеется, что пересмотрят и не увеличат нагрузку, а то кто их знает.
09:35:31 28-12-2024
Верните советскую систему и программы, все уже придумано и работает. Сам учился по этим учебникам и программам. Сейчас же, как написали выше, растут бестолочи, учебники отвратительные, какие то доп. занятия и др. без пользы. Но самое главное сейчас детей портит интернет, они не ходят в библиотеки, не переписывают конспекты, проще найти в сети, а значит память не развивают.
10:49:34 28-12-2024
Гость (09:35:31 28-12-2024) Верните советскую систему и программы, все уже придумано и р... Неправда, заходят в интернет и пишут конспект так же в тетрадь, по разным предметам, просто это удобнее, чем идти в библиотеку и искать сидеть инфу, сейчас дома с компа нашёл нужную инфу и пишешь. Так же все запоминается и изучается. Это просто удобство. Просто то кто то лентяй, а кто то в е делает добросовестно. Так всегда было есть и будет. Без интернета так же кто то будет учиться, а кто то балду пинать, с этим ничего не поделать.