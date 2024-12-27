В Госдуме пересмотрят вопрос чрезмерной нагрузки школьников

Володин отметил, что дети проводят за учебой в среднем восемь-десять часов в день

27 декабря 2024, 15:01, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Вопрос пересмотра чрезмерной нагрузки школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дети проводят за учебой в среднем восемь-десять часов в день. Слишком высокую нагрузку подтвердили более 50% из десяти тысяч комментариев к постам Володина на эту тему. Среди основных причин: сложные домашние задания, большое число предметов, вторая смена, шестидневная учебная неделя, а также различная дополнительная деятельность после уроков.

Володин подчеркнул, что понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах есть также и со стороны правительства России, совместно с которым Госдума выработает пути решения этого вопроса.

"Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым", – заключил он.

Накануне глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых заявила, что родители учеников настоятельно просят депутатов решить вопрос с домашними заданиями, которые отнимают у детей больше трех с половиной часов в день. Это приводит к нехватке времени на отдых, увлечения, общение с родными и близкими.

Ранее директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Половкова говорила, что запрос на изменение нагрузки на школьников есть, "однако он должен быть реализован профессионально".