"Запрос есть, кадров нет". Эксперт оценила борьбу депутатов с "перегрузом" учеников
Специалист назвала amic.ru способ, когда ребенок не будет "выгорать" от школьных занятий
09 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
В Госдуме решили снизить учебную нагрузку на школьников без потери качества. Как заявила amic.ru директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Татьяна Половкова, запрос на изменение нагрузки на школьников есть, "однако он должен быть реализован профессионально".
По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, родители учеников настоятельно просят депутатов решить вопрос с домашними заданиями, которые отнимают у детей больше трех с половиной часов в день. Это приводит к нехватке времени на отдых, увлечения, общение с родными и близкими. Если школьник занимается в кружках и секциях, это также требует подготовки. Парламентарии предложили освободить учеников в некоторые дни от домашних заданий, а также не давать для самостоятельного изучения материал, не пройденный на занятиях.Татьяна Половкова отметила, что еще в 2019 году обращалась в Рособрнадзор с просьбой разработать рекомендации, которые помогут не перегружать детей учебным процессом.
"Тогда, согласно опросам родителей, почти половина школьников была перегружена школьной программой. В начальной школе более четверти ребят не могли справиться без репетитора. Время на выполнение домашнего задания уже тогда превышало установленные нормы", – рассказала она amic.ru.
В ходе упомянутого опроса родители предлагали изменить объем домашнего задания (61%) и его тип (49%), усовершенствовать методику преподавания в школе (50%), изменить в целом содержание общего образования, в том числе через отказ от изучения отдельных разделов имеющихся школьных дисциплин (35%).
Татьяна Половкова также рассказала, что по итогам опросов фонда "Национальные ресурсы образования" 65% школьников жаловались на нехватку времени для выполнения домашнего задания, чуть меньше (60%) заявляли, что не могут найти время для своего хобби.
Собеседница уверена, что многое зависит от насыщенности образовательной среды школы и квалификации педагогического коллектива:
"Когда ребенок искренне увлечен интеллектуальным трудом, это не ведет к перегрузкам. Учителя очень мотивированы на работу с детьми, на освоение новых технологий, на получение научных знаний, по нашим опросам, таких педагогов 85-90%. Другое дело, что не у каждого из них условия труда позволяют это сделать. Школе сегодня не хватает и педагогических, и непедагогических кадров. А последние годы показали, что качество образования выше там, где действуют не отдельные учителя, а педагогическая команда, где работают вспомогательные службы, в том числе психологическая", – подытожила эксперт.
11:03:29 09-12-2024
Все вопросы относительно образования надо решать с учителями, которые непосредственно контактируют с детьми, а не с нахлебниками.
11:04:27 09-12-2024
Работа нынешних учителей направлена на привлечение как можно бОльшего числа учеников в ним на репетиторство. Работа в школе для них - поиск претендентов для нетрудовых доходов. И да, зарплаты в школах сейчас на высоком уровне.
11:48:10 09-12-2024
гость (11:04:27 09-12-2024) Работа нынешних учителей направлена на привлечение как можно... В лицей №2 (На Аванесова 134) очень нужен педагог начальных классов для 1 класса
36 тысяч предлагают
Не могут найти второй месяц
11:56:50 09-12-2024
Гость (11:48:10 09-12-2024) В лицей №2 (На Аванесова 134) очень нужен педагог начальных ... Кто предлагает? И 36 рубле1, это раз 7 съездить в Ашан.
11:48:43 09-12-2024
гость (11:04:27 09-12-2024) Работа нынешних учителей направлена на привлечение как можно... Мнение бывшего двоечника. Учителю сугубо фиолетово, если ребенок даун.
12:39:54 09-12-2024
Гость (11:48:43 09-12-2024) Мнение бывшего двоечника. Учителю сугубо фиолетово, если реб... Вот я то как раз в школе учился хорошо. Закончил школу 25 лет назад.Я из деревни ( даже не из райцентра). В классе было 14 человек. 13 из них получили высшее образование. у 9 красные дипломы (учителя - но не работают по профессии, врачи - частная практика, ветфак, мех фак, эконом, АГУ- филолги).2 кандидата наук. С детьми уроки делаем сами - школьная программа до сих пор не забыта. А вот учителя в ГИМНАЗИИ Барнаула не знают элементарных вещей, но при этом вечно заняты на репетиторстве.
13:29:34 09-12-2024
гость (12:39:54 09-12-2024) Вот я то как раз в школе учился хорошо. Закончил школу 25 ле... А сейчас в классе под 40 человек. Есть разница по нагрузке на учителя и на количество времени на одного ученика? Иногда из сел лучше и не вывозить таких персон
12:06:55 09-12-2024
Чем меньше будут давать знаний на уроках в школе, тем больше шансов, что родители понесут денежки этим же учителям на репетиторство, потому что домашку дуром валят, школьники можно сказать на самообучении, дети и родители не справляются, приходится прибегать к репетиторам за большие деньги. Думаю, учителя заинтересованы в плохой подготовке на уроке, чтобы получить больше левых денег в карман как репетитор.
13:31:11 09-12-2024
Гость (12:06:55 09-12-2024) Чем меньше будут давать знаний на уроках в школе, тем больше... А у них остаётся время на репетиторство? Или ты так оправдываешься, что своего ребенка запустил?
21:32:19 09-12-2024
гость (12:39:54 09-12-2024) Вот я то как раз в школе учился хорошо. Закончил школу 25 ле... Так идите в гимназию вместе со своими одноклассниками и покажите как надо работать.