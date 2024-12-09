Специалист назвала amic.ru способ, когда ребенок не будет "выгорать" от школьных занятий

09 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Школьники в кабинете / Фото: amic.ru

В Госдуме решили снизить учебную нагрузку на школьников без потери качества. Как заявила amic.ru директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Татьяна Половкова, запрос на изменение нагрузки на школьников есть, "однако он должен быть реализован профессионально".

По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, родители учеников настоятельно просят депутатов решить вопрос с домашними заданиями, которые отнимают у детей больше трех с половиной часов в день. Это приводит к нехватке времени на отдых, увлечения, общение с родными и близкими. Если школьник занимается в кружках и секциях, это также требует подготовки. Парламентарии предложили освободить учеников в некоторые дни от домашних заданий, а также не давать для самостоятельного изучения материал, не пройденный на занятиях.Татьяна Половкова отметила, что еще в 2019 году обращалась в Рособрнадзор с просьбой разработать рекомендации, которые помогут не перегружать детей учебным процессом.

"Тогда, согласно опросам родителей, почти половина школьников была перегружена школьной программой. В начальной школе более четверти ребят не могли справиться без репетитора. Время на выполнение домашнего задания уже тогда превышало установленные нормы", – рассказала она amic.ru.

В ходе упомянутого опроса родители предлагали изменить объем домашнего задания (61%) и его тип (49%), усовершенствовать методику преподавания в школе (50%), изменить в целом содержание общего образования, в том числе через отказ от изучения отдельных разделов имеющихся школьных дисциплин (35%).

Татьяна Половкова также рассказала, что по итогам опросов фонда "Национальные ресурсы образования" 65% школьников жаловались на нехватку времени для выполнения домашнего задания, чуть меньше (60%) заявляли, что не могут найти время для своего хобби.

Собеседница уверена, что многое зависит от насыщенности образовательной среды школы и квалификации педагогического коллектива: