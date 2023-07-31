В Госдуме планируют полностью запретить вейпы в стране
Полный отказ от продажи вейпов – это вопрос здоровья людей
31 июля 2023, 10:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Необходимо добиваться полного запрета вейпов в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Парламентарий указал, что отказ от ввоза в страну вейпов – это вопрос здоровья людей.
"В конечном итоге мы поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег", – подчеркнул Хамзаев.
Напомним, в Госдуме планировали полностью запретить вейпы в стране еще в апреле 2023 года.
10:24:19 31-07-2023
Как никогда полностью согласна!
10:34:31 31-07-2023
Гость (10:24:19 31-07-2023) Как никогда полностью согласна!... видимо, вы никогда не курили?
10:33:49 31-07-2023
табачное лобби не дремлет, к сожалению. я никого не призываю делать как я, но мне удалось бросить курить их вонючие сигареты только благодаря электронкам и вейпам. почти год не курю. я молодец, да))
10:44:16 31-07-2023
Что курит этот Хамзаев? Вейпы под полный запрет а табак который в сотни раз концергенен и его оставить что-ли ???
10:45:28 31-07-2023
Вопрос только, а зачем разрешали? Видимо производитель не российский, поэтому решили запретить, от алкашки вреда больше, но не кто не запрещает, пазл заботы о народе не складывается.
10:58:28 31-07-2023
Почему именно вейпы хотят запретить, а не сигареты/папиросы? Вони от вейпов такой нет, как от сигарет/папирос. И изо рта потом не воняет, когда покуривший заходит в автобус, к примеру.
11:32:06 31-07-2023
Гость (10:58:28 31-07-2023) Почему именно вейпы хотят запретить, а не сигареты/папиросы?... Вейпы не воняют и потому их курят, как конфеты жуют-не контролируя. На много чаще и больше. В этом их опасность. Вы посмотрите что творится с молодежью. Идет ребенок лет 12 и курит вейп. Они сладкие, и ребенок практически не вынимает его изо рта.
12:35:43 31-07-2023
Гость (11:32:06 31-07-2023) Вейпы не воняют и потому их курят, как конфеты жуют-не контр... Так теперь все зависимые перейдут на табак, и так же не будут себя контролировать. Вредить будут и себе, и окружающим.
14:16:06 31-07-2023
Гость (11:32:06 31-07-2023) Вейпы не воняют и потому их курят, как конфеты жуют-не контр... Посмотрел. В мои школьные годы многие курили уже в пятом классе. Мальчик 30 годиков.
11:29:27 31-07-2023
Тоже логики не увидел, чем табак лучше? Будет логично ограничить на уровне ограничения табака и алкоголя. Нельзя детям, нельзя в общественных местах и нельзя ночью. Высокие акцизы и устрашающие надписи. Это хотя бы логично
12:32:15 31-07-2023
Гость (11:32:06 31-07-2023) Вейпы не воняют и потому их курят, как конфеты жуют-не контр... Ну ребенок может и с обычной сигой идти, и?
13:09:56 31-07-2023
Гость (12:32:15 31-07-2023) Ну ребенок может и с обычной сигой идти, и? ... Не может, потому что противно. И воняет, и родителю учуют. И в вейпах канцерогена больше, и добавок пищевых много. Если в продуктах они попадают в печень и она частично их нейтрализуют, то при курении они попадают сразу в легкие.
14:19:53 31-07-2023
Гость (13:09:56 31-07-2023) Не может, потому что противно. И воняет, и родителю учуют. И... Не может? Может. Противно? Очень противно. Воняет? Ещё как воняет. Поэтому курили в школе за гаражами, запивая, заедая всем чем только можно, чтобы училка не услышала вонь. Но особенная лафа была когда учитель информатики курил в тубзике начальной школы. После него ВСЯ школа бегала туда курить. И на вопрос училки, а чё табаком от тебя пахнет, просто отвечали, что сходили в туалет. И ведь не врали же, все знали, что информатик там дымит как паровоз. Ни в коем случае не пропагандирую курение, просто пробило на ностальгию. Курить — ВРЕДНО!!!
13:00:22 31-07-2023
Давно пора, поддерживаю !
14:01:55 31-07-2023
Гость (13:00:22 31-07-2023) Давно пора, поддерживаю !... Вам дышать скоро запретят, а вы будете одобрять и радоваться!
13:28:28 31-07-2023
Ясно же, сигареты лучше, потому что там 70% акциз, а козна пустеет. А на здоровье плевать.
13:32:17 31-07-2023
Гость (13:09:56 31-07-2023) Не может, потому что противно. И воняет, и родителю учуют. И... да оставьте в покое уже пищевые добавки, под этой маркировкой зачастую идут самые обычные вещества. Насчет воняет - как-то это не мешало никому раньше, до появлений вейпов.
14:25:01 31-07-2023
Много курильщиков перешли на вейп, или комбинируют, уменьшая тем самым количество выкуренных сигарет, следовательно уменьшая расходы на сигареты. Табачное лобби + интересы владельцев населения. Через предложения о запрете вейпа открывают окно овертона для регулирования жижи, прикрепления к ней акцизов. Игра идёт на зависимости людей. Любая зависимость, начиная от веры бога, фанатов футбола, до никотина и алкоголя - несёт прибыль. Почему же тогда не разрешат более сильную наркоту? Потому что государство сохраняет хорошую мину при плохой игре, но думаю это дело недалёкого будущего.
16:21:21 31-07-2023
Мне не нравится современная мода на вейпы. Но не могу не сказать, что этот Султан - конченный. У него в е инициативы бредовые. Я не понимаю зачем этого человека вообще рожали, а не то что в Госдуму посадили.