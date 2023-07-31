В Госдуме планируют полностью запретить вейпы в стране

Полный отказ от продажи вейпов – это вопрос здоровья людей

31 июля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Необходимо добиваться полного запрета вейпов в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий указал, что отказ от ввоза в страну вейпов – это вопрос здоровья людей.

"В конечном итоге мы поступательно придем к полному запрету вейпов в России. Буду добиваться этого и призывать своих коллег", – подчеркнул Хамзаев.

Напомним, в Госдуме планировали полностью запретить вейпы в стране еще в апреле 2023 года.