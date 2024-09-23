В Госдуме поддержали введение штрафов до 5 тыс. рублей для лихачей на дорогах

Еще в 2016 году в ПДД появилась статья, запрещающая "опасное вождение", но наказания за это не было

23 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik

За опасное вождение предложили наказывать штрафами и лишением прав. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

Ранее сообщалось, что штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году, причем каждый штраф будет назначаться "в ручном режиме".

"Парламентарии предложили установить для лихачей штраф 3-5 тысяч рублей. За повторное нарушение их будет ждать лишение прав на срок от одного до трех месяцев", - отмечает издание.

В комитете ГД уверены, что такая инициатива повысит безопасность на дорогах.

Авторы законопроекта напомнили, что еще в 2016 году в ПДД появилась статья, запрещающая "опасное вождение", создающее аварийные ситуации на дорогах, но наказаний за такие нарушения до сих пор нет.

Под штраф попадают: перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу при перестроении, резкие торможения и создание препятствий обгону и другие.