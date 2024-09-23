В Госдуме поддержали введение штрафов до 5 тыс. рублей для лихачей на дорогах
Еще в 2016 году в ПДД появилась статья, запрещающая "опасное вождение", но наказания за это не было
23 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
За опасное вождение предложили наказывать штрафами и лишением прав. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении, пишет "Парламентская газета".
Ранее сообщалось, что штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году, причем каждый штраф будет назначаться "в ручном режиме".
"Парламентарии предложили установить для лихачей штраф 3-5 тысяч рублей. За повторное нарушение их будет ждать лишение прав на срок от одного до трех месяцев", - отмечает издание.
В комитете ГД уверены, что такая инициатива повысит безопасность на дорогах.
Авторы законопроекта напомнили, что еще в 2016 году в ПДД появилась статья, запрещающая "опасное вождение", создающее аварийные ситуации на дорогах, но наказаний за такие нарушения до сих пор нет.
Под штраф попадают: перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу при перестроении, резкие торможения и создание препятствий обгону и другие.
16:25:00 23-09-2024
Вознаграждение за фиксацию ПДД когда утвердят ? Я лично буду зарабатывать на этом.
16:31:40 23-09-2024
Одинаковые штрафы для Москвабада и для деревни Фунтики...
16:34:30 23-09-2024
не поможет, надо 30-50 тыс.
16:57:57 23-09-2024
Когда уже введут такой штраф для нарушителей тишины, задолбали соседи алкоголики.
00:00:30 24-09-2024
Гость (16:57:57 23-09-2024) Когда уже введут такой штраф для нарушителей тишины, задолба... есть штраф. после 22х звоните 112
19:33:03 23-09-2024
Что такое опасное вождение? Вот сегодня дед в среднем ряду по Малахова 25 ехал. - Штрафовать или нет? Много затылков повернуть не могут, не остановив весь ряд. Сексуальные меньшинства левый поворотник включают при начале движения, блокируя всю полосу.
00:01:26 24-09-2024
Гость (19:33:03 23-09-2024) Что такое опасное вождение? Вот сегодня дед в среднем ряду ... прикидываетесь или правда когнетив страдает? как же ВЫ водите??