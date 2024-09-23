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В Госдуме поддержали введение штрафов до 5 тыс. рублей для лихачей на дорогах

Еще в 2016 году в ПДД появилась статья, запрещающая "опасное вождение", но наказания за это не было

23 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik
Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik

За опасное вождение предложили наказывать штрафами и лишением прав. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

Ранее сообщалось, что штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году, причем каждый штраф будет назначаться "в ручном режиме".

"Парламентарии предложили установить для лихачей штраф 3-5 тысяч рублей. За повторное нарушение их будет ждать лишение прав на срок от одного до трех месяцев", - отмечает издание.

В комитете ГД уверены, что такая инициатива повысит безопасность на дорогах.

Авторы законопроекта напомнили, что еще в 2016 году в ПДД появилась статья, запрещающая "опасное вождение", создающее аварийные ситуации на дорогах, но наказаний за такие нарушения до сих пор нет.

Под штраф попадают: перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу при перестроении, резкие торможения и создание препятствий обгону и другие.

Госдума штрафы водители

Комментарии 7

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Гость

16:25:00 23-09-2024

Вознаграждение за фиксацию ПДД когда утвердят ? Я лично буду зарабатывать на этом.

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Гость

16:31:40 23-09-2024

Одинаковые штрафы для Москвабада и для деревни Фунтики...

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Гость

16:34:30 23-09-2024

не поможет, надо 30-50 тыс.

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Гость

16:57:57 23-09-2024

Когда уже введут такой штраф для нарушителей тишины, задолбали соседи алкоголики.

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Гость

00:00:30 24-09-2024

Гость (16:57:57 23-09-2024) Когда уже введут такой штраф для нарушителей тишины, задолба... есть штраф. после 22х звоните 112

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Гость

19:33:03 23-09-2024

Что такое опасное вождение? Вот сегодня дед в среднем ряду по Малахова 25 ехал. - Штрафовать или нет? Много затылков повернуть не могут, не остановив весь ряд. Сексуальные меньшинства левый поворотник включают при начале движения, блокируя всю полосу.

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Гость

00:01:26 24-09-2024

Гость (19:33:03 23-09-2024) Что такое опасное вождение? Вот сегодня дед в среднем ряду ... прикидываетесь или правда когнетив страдает? как же ВЫ водите??

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