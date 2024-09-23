Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году

Каждый штраф будет назначаться "в ручном режиме"

23 сентября 2024, 11:30, ИА Амител

Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik

В Госдуме готовы поддержать поправки в КоАП, предлагающие штрафовать или лишать прав за резкие и необоснованные перестроения, торможение без причины и другие маневры, повлекшие создание аварийной ситуации, пишет "Парламентская газета".

"Под штраф попадают следующие маневры. Активные перестроения при интенсивном движении, когда все полосы заняты, – так называемые "шашки". Несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Отказ уступить дорогу при перестроении транспорту, который имеет преимущество. За необязательные резкие торможения и создание препятствий обгону", – отмечает издание.

Опасное вождение, согласно ПДД, это неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если они повлекли возникновение ситуации, при которой движение транспортного потока создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения машин, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

Как пояснил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, каждый штраф будет назначаться "в ручном режиме". То есть не будет автоматически выписанных протоколов и штрафов, в каждом случае будет разбирательство.

Нилов отметил, что законопроект планируют рассмотреть и поддержать в конце сентября на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, после этого в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании. Так что штрафы могут появиться уже в этом году.

Ранее сообщалось, что водителей могут начать штрафовать за опасное вождение в 2025 году.