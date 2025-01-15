Пора вводить "индекс беляша"

15 января 2025, 12:33, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В столовой Госдумы неожиданно подорожали беляши, причем сразу на 20%, рассказал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

"В прошлом году я покупал их в буфете за 90 рублей, теперь – за 110. Двадцать с лишним процентов – это, конечно, показатель. Впору вводить индекс беляша. Тем более разлетаются они, как и положено горячим пирожкам: к четырем часам дня их уже не остается. Уплетают и депутаты, и журналисты, и высокопоставленные сотрудники аппарата", – подчеркнул Юнашев.

Он также отметил, что остальные блюда подорожали или не так сильно, или вообще могут шокировать дешевизной.

В частности, половинка яйца с горкой красной икры обойдется в 150 рублей, квашеная капуста – 120 рублей, тарелка шинкованной капусты – 15 рублей, отварная свекла – 20 рублей.

Самые дорогие "лакомства": котлета – 250 рублей, лапша удон – 250 рублей. Пирожное-корзиночка с сырно-апельсиновым кремом подорожала до 190 рублей.

Ранее депутат Госдумы рассказал, сколько стоит полноценный обед в столовой нижней палаты парламента.