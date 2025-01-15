В Госдуме подорожали беляши
Пора вводить "индекс беляша"
15 января 2025, 12:33, ИА Амител
В столовой Госдумы неожиданно подорожали беляши, причем сразу на 20%, рассказал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
"В прошлом году я покупал их в буфете за 90 рублей, теперь – за 110. Двадцать с лишним процентов – это, конечно, показатель. Впору вводить индекс беляша. Тем более разлетаются они, как и положено горячим пирожкам: к четырем часам дня их уже не остается. Уплетают и депутаты, и журналисты, и высокопоставленные сотрудники аппарата", – подчеркнул Юнашев.
Он также отметил, что остальные блюда подорожали или не так сильно, или вообще могут шокировать дешевизной.
В частности, половинка яйца с горкой красной икры обойдется в 150 рублей, квашеная капуста – 120 рублей, тарелка шинкованной капусты – 15 рублей, отварная свекла – 20 рублей.
Самые дорогие "лакомства": котлета – 250 рублей, лапша удон – 250 рублей. Пирожное-корзиночка с сырно-апельсиновым кремом подорожала до 190 рублей.
Ранее депутат Госдумы рассказал, сколько стоит полноценный обед в столовой нижней палаты парламента.
12:41:02 15-01-2025
Кошмар какой...
15:35:59 15-01-2025
Гость (12:41:02 15-01-2025) Кошмар какой... ... Да, если изучить меню, в основном нездоровая еда в депутатской столовой, даже беляши на машинном масле аж по 110 рублей!
13:06:48 15-01-2025
Пора субсидировать покупку беляшей депутатам из бюджета.
А то так и будут, как пенсионеры копейки считать на кассе, а не о народе думать)
13:39:27 15-01-2025
Ну вот, теперь депутатам реально есть чем заняться. надо решать вопрос скидок на беляши в их столовой.
Для этого потребуется ввести какойнибудь очередной налог на их избравших граждан.
А депутаты вообще в магазины ходят? Они видели ВО СКОЛЬКО РАЗ цены поднялись на продукты по сравнению с прошлым годом? А на бензин?*
13:48:23 15-01-2025
Богатые тоже плачут
17:01:01 15-01-2025
Гость (13:48:23 15-01-2025) Богатые тоже плачут... По беляшам)))
22:23:54 15-01-2025
В меню депутатской столовой ГД необходимо срочно внести новое блюдо, под названием "Сухари ржаные, по-Колымски". Пусть жрут, давятся и привыкают, приобретают навыки. Глядишь, скоро и понадобятся.
08:26:14 16-01-2025
Караул!!!!! Народ не ропщите! Теперь у думцев еда подорожала!!!
11:53:21 16-01-2025
Обеднеют
15:21:13 16-01-2025
Вау ! Жесть ! А беляши то с мясом хоть ?