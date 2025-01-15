НОВОСТИОбщество

В Госдуме подорожали беляши

Пора вводить "индекс беляша"

15 января 2025, 12:33, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В столовой Госдумы неожиданно подорожали беляши, причем сразу на 20%, рассказал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

"В прошлом году я покупал их в буфете за 90 рублей, теперь – за 110. Двадцать с лишним процентов – это, конечно, показатель. Впору вводить индекс беляша. Тем более разлетаются они, как и положено горячим пирожкам: к четырем часам дня их уже не остается. Уплетают и депутаты, и журналисты, и высокопоставленные сотрудники аппарата", – подчеркнул Юнашев.

Он также отметил, что остальные блюда подорожали или не так сильно, или вообще могут шокировать дешевизной.

В частности, половинка яйца с горкой красной икры обойдется в 150 рублей, квашеная капуста – 120 рублей, тарелка шинкованной капусты – 15 рублей, отварная свекла – 20 рублей.

Самые дорогие "лакомства": котлета – 250 рублей, лапша удон – 250 рублей. Пирожное-корзиночка с сырно-апельсиновым кремом подорожала до 190 рублей.

Ранее депутат Госдумы рассказал, сколько стоит полноценный обед в столовой нижней палаты парламента.

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НОВОСТИОбщество
Госдума Продукты

Комментарии 10

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Гость

12:41:02 15-01-2025

Кошмар какой...

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Гость

15:35:59 15-01-2025

Гость (12:41:02 15-01-2025) Кошмар какой... ... Да, если изучить меню, в основном нездоровая еда в депутатской столовой, даже беляши на машинном масле аж по 110 рублей!

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МП

13:06:48 15-01-2025

Пора субсидировать покупку беляшей депутатам из бюджета.
А то так и будут, как пенсионеры копейки считать на кассе, а не о народе думать)

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Гость

13:39:27 15-01-2025

Ну вот, теперь депутатам реально есть чем заняться. надо решать вопрос скидок на беляши в их столовой.
Для этого потребуется ввести какойнибудь очередной налог на их избравших граждан.


А депутаты вообще в магазины ходят? Они видели ВО СКОЛЬКО РАЗ цены поднялись на продукты по сравнению с прошлым годом? А на бензин?*

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Гость

13:48:23 15-01-2025

Богатые тоже плачут

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Гость

17:01:01 15-01-2025

Гость (13:48:23 15-01-2025) Богатые тоже плачут... По беляшам)))

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Пэтриот

22:23:54 15-01-2025

В меню депутатской столовой ГД необходимо срочно внести новое блюдо, под названием "Сухари ржаные, по-Колымски". Пусть жрут, давятся и привыкают, приобретают навыки. Глядишь, скоро и понадобятся.

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Татьяна

08:26:14 16-01-2025

Караул!!!!! Народ не ропщите! Теперь у думцев еда подорожала!!!

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Гость

11:53:21 16-01-2025

Обеднеют


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Гость

15:21:13 16-01-2025

Вау ! Жесть ! А беляши то с мясом хоть ?

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