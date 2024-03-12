Названа стоимость блинов в Госдуме и добавок к ним на Масленицу
Блины с начинкой весят 150 граммов, их стоимость – от 170 до 300 рублей
12 марта 2024, 15:00, ИА Амител
В столовой Госдумы началась Масленица, в ходе которой депутаты смогут полакомиться разными блинами с различными добавками от Кремлевского комбината питания, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Блины с начинкой весят 150 граммов, их стоимость от 170 до 300 рублей в зависимости от начинки. Самый дорогой – блинчик со слабосоленым лососем и крем-чизом.
За 190 рублей предлагают блинчик с жульеном с курицей и грибами, а также с ветчиной и сыром. За 170 рублей можно полакомиться блинчиком с грушей и имбирем, с карамелизированным бананом и корицей. Классический блин весом 90 граммов продают за 60 рублей.
Также можно купить добавки. Например, 15 граммов красной икры за 110 рублей, 25 граммов лосося слабосоленого за 130 рублей, 20 граммов сметаны за 15 рублей, 10 граммов сливочного масла за 10 рублей, 30 граммов молока сгущенного за 50 рублей, 30 граммов варенья вишневого за 30 рублей или 30 граммов ягодного микса за 30 рублей.
Кстати, если покупать красную икру и слабосоленого лосося добавками, то 1 кг икры обойдется в 7,3 тыс. рублей, а лосося – в 5,2 тыс. рублей.
15:02:39 12-03-2024
Чтоб мы так жили)))
18:24:40 12-03-2024
горожанка (15:02:39 12-03-2024) Чтоб мы так жили)))... что конкретно вам мешает?
15:18:39 12-03-2024
Да это просто счастье какое-то!))
15:22:46 12-03-2024
Кстати, если покупать красную икру и слабосоленого лосося добавками, то 1 кг икры обойдется в 7,3 тыс. рублей, а лосося - в 5,2 тыс. рублей.////Сначала сам посчитал, потом статью дочитал)) получается у них икра в "кафе" в центре Москвы по себестоимости продается, в любом другом заведении общепита такой цены не встретишь))
15:23:40 12-03-2024
Ну,блин, и цены...
15:26:08 12-03-2024
При зарплате в 400 косарей можно все блины скупить вместе с длинопёками
15:30:27 12-03-2024
Давайте дружно порадуемся за них!!! 👏👏👏👏👏👏
16:53:25 12-03-2024
Поэтому у них и фигуры ...как блин
12:22:44 13-03-2024
Обычные цены.