В Госдуме порекомендуют Центробанку побыстрее снизить ключевую ставку

16 ноября в парламенте планируют обсудить основные направления денежно-кредитной политики на три года

14 ноября 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: cbr.ru

В Госдуме выразили опасение, что длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне снизит темпы роста экономики и вызовет ухудшение финансовой устойчивости бизнеса, пишет "Парламентская газета".

"Мы понимаем, что инфляция сильно разогналась, и рассчитываем, что она скоро стабилизируется. Но нас очень волнует ключевая ставка, которая делает почти недоступными кредитные средства для нашего бизнеса. И это, безусловно, проблема. Очень хочется, чтобы ключевая ставка снижалась оперативнее", – отметил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.

В Центробанке считают, что сейчас изменение ставки влияет сначала на внутренний спрос, а уже потом – на курс рубля через динамику импорта. По этому поводу в ГД предлагают провести дополнительные исследования.

16 ноября в Госдуме планируют обсудить основные направления денежно-кредитной политики на три года. Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что к этому времени от депутатов поступят новые предложения по борьбе с инфляцией для скорейшего снижения ключевой ставки.

Напомним, в конце октября Центробанк повысил ключевую ставку до 15%.