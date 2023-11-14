В Госдуме порекомендуют Центробанку побыстрее снизить ключевую ставку
16 ноября в парламенте планируют обсудить основные направления денежно-кредитной политики на три года
14 ноября 2023, 10:27, ИА Амител
В Госдуме выразили опасение, что длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне снизит темпы роста экономики и вызовет ухудшение финансовой устойчивости бизнеса, пишет "Парламентская газета".
"Мы понимаем, что инфляция сильно разогналась, и рассчитываем, что она скоро стабилизируется. Но нас очень волнует ключевая ставка, которая делает почти недоступными кредитные средства для нашего бизнеса. И это, безусловно, проблема. Очень хочется, чтобы ключевая ставка снижалась оперативнее", – отметил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.
В Центробанке считают, что сейчас изменение ставки влияет сначала на внутренний спрос, а уже потом – на курс рубля через динамику импорта. По этому поводу в ГД предлагают провести дополнительные исследования.
16 ноября в Госдуме планируют обсудить основные направления денежно-кредитной политики на три года. Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что к этому времени от депутатов поступят новые предложения по борьбе с инфляцией для скорейшего снижения ключевой ставки.
Напомним, в конце октября Центробанк повысил ключевую ставку до 15%.
10:46:25 14-11-2023
А ЦБ наоборот, 15.12.2023 планирует ключевую еще поднять до 16-17% и плевать они хотели на ГД)))
11:16:21 14-11-2023
Гость (10:46:25 14-11-2023) А ЦБ наоборот, 15.12.2023 планирует ключевую еще поднять до ... А кому-то не плевать на ГД? Они такую пургу буробят. что было бы странно прислушиваться к ним. Понабрали не пойми кого.
10:46:59 14-11-2023
Планы на три года, они просто прекрасны.
10:56:28 14-11-2023
Для себя стараются
11:11:57 14-11-2023
Депутаты в одной лодке, а ЦБ в другой и не факт, что плывут в одну сторону!...., плюс Вова капитан который ваобще не понятно на чьей лодке и постоянно просит ее не раскачивать...
11:17:48 14-11-2023
Гость (10:56:28 14-11-2023) Для себя стараются... так они прямо об этом говорят: "недоступными кредитные средства для нашего бизнеса" Как я понял они о своем бизнесе забеспокоились.