Успех инициативы будет зависеть от четкости норм и слаженной работы всех участников рынка — от законодателей до провайдеров связи

15 мая 2026, 13:48, ИА Амител

Спам-звонки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Необходимо усилить финансовые санкции за навязчивые рекламные и мошеннические звонки, заявил в беседе с "Парламентской газетой" Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«Телефонный спам остается актуальной проблемой для граждан России. Согласно данным ВЦИОМ, 90% респондентов считают мошеннические звонки серьезной угрозой, а 59% негативно относятся к рекламным спам-сообщениям», — добавил он.

Депутат отметил, что для борьбы с такими звонками используются определители номеров, антиспам-сервисы операторов, обращения в ФАС и обязательная маркировка входящих звонков. Однако нарушители находят способы обойти эти ограничения.

«Наиболее действенный метод борьбы со спамом — это строгие финансовые санкции, штрафы, которые помогут быстрее навести порядок», — сказал Нилов.

Он также добавил, что предложения по совершенствованию механизмов ответственности будут направлены в Минцифры.

Кроме того, Нилов призвал граждан не игнорировать такие звонки, а сообщать оператору номер, дату и время вызова для привлечения нарушителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что алтайское УФАС оштрафовало московскую компанию на 500 тысяч рублей за спам-рекламу.