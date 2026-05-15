НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили новые меры против спам-звонков

Успех инициативы будет зависеть от четкости норм и слаженной работы всех участников рынка — от законодателей до провайдеров связи

15 мая 2026, 13:48, ИА Амител

Спам-звонки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Спам-звонки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Необходимо усилить финансовые санкции за навязчивые рекламные и мошеннические звонки, заявил в беседе с "Парламентской газетой" Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«Телефонный спам остается актуальной проблемой для граждан России. Согласно данным ВЦИОМ, 90% респондентов считают мошеннические звонки серьезной угрозой, а 59% негативно относятся к рекламным спам-сообщениям», — добавил он.

Депутат отметил, что для борьбы с такими звонками используются определители номеров, антиспам-сервисы операторов, обращения в ФАС и обязательная маркировка входящих звонков. Однако нарушители находят способы обойти эти ограничения.

«Наиболее действенный метод борьбы со спамом — это строгие финансовые санкции, штрафы, которые помогут быстрее навести порядок», — сказал Нилов.

Он также добавил, что предложения по совершенствованию механизмов ответственности будут направлены в Минцифры.

Кроме того, Нилов призвал граждан не игнорировать такие звонки, а сообщать оператору номер, дату и время вызова для привлечения нарушителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что алтайское УФАС оштрафовало московскую компанию на 500 тысяч рублей за спам-рекламу.

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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Россия санкции Мошенники штрафы
       

Комментарии 4

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Шинник

14:02:30 15-05-2026

пока есть sim-карта и привязанный к ней номер - спам будет !
.............
с ip-телефонией отдельный разговор.

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Гость

14:19:29 15-05-2026

Дайте угадаю - надо всем связь вырубить? У нас же именно так борются со всем подряд.

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Шинник

14:23:21 15-05-2026

Гость (14:19:29 15-05-2026) Дайте угадаю - надо всем связь вырубить? У нас же именно так...
не поможет.
Даже если слать гонца , гонец может быть со спамом.
(ну с этим можно будет бороться через посажение на кол)

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Гость

16:24:25 15-05-2026

да что вы говорите? а может надо не со связью бороться, а с мошенниками и спамерами?

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