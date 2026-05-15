В Госдуме предложили новые меры против спам-звонков
Успех инициативы будет зависеть от четкости норм и слаженной работы всех участников рынка — от законодателей до провайдеров связи
15 мая 2026, 13:48, ИА Амител
Необходимо усилить финансовые санкции за навязчивые рекламные и мошеннические звонки, заявил в беседе с "Парламентской газетой" Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
«Телефонный спам остается актуальной проблемой для граждан России. Согласно данным ВЦИОМ, 90% респондентов считают мошеннические звонки серьезной угрозой, а 59% негативно относятся к рекламным спам-сообщениям», — добавил он.
Депутат отметил, что для борьбы с такими звонками используются определители номеров, антиспам-сервисы операторов, обращения в ФАС и обязательная маркировка входящих звонков. Однако нарушители находят способы обойти эти ограничения.
«Наиболее действенный метод борьбы со спамом — это строгие финансовые санкции, штрафы, которые помогут быстрее навести порядок», — сказал Нилов.
Он также добавил, что предложения по совершенствованию механизмов ответственности будут направлены в Минцифры.
Кроме того, Нилов призвал граждан не игнорировать такие звонки, а сообщать оператору номер, дату и время вызова для привлечения нарушителей к ответственности.
Ранее сообщалось, что алтайское УФАС оштрафовало московскую компанию на 500 тысяч рублей за спам-рекламу.
14:02:30 15-05-2026
пока есть sim-карта и привязанный к ней номер - спам будет !
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с ip-телефонией отдельный разговор.
14:19:29 15-05-2026
Дайте угадаю - надо всем связь вырубить? У нас же именно так борются со всем подряд.
14:23:21 15-05-2026
Гость (14:19:29 15-05-2026) Дайте угадаю - надо всем связь вырубить? У нас же именно так...
не поможет.
Даже если слать гонца , гонец может быть со спамом.
(ну с этим можно будет бороться через посажение на кол)
16:24:25 15-05-2026
да что вы говорите? а может надо не со связью бороться, а с мошенниками и спамерами?