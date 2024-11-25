В Госдуме предложили ограничить сверхдоходы застройщиков

Депутаты выяснят, как на самом деле формируется цена квадратного метра

25 ноября 2024, 09:18, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: amic.ru

В Госдуме хотят остановить и даже снизить стоимость квартир, исключив необоснованные надбавки по всей цепочке в строительстве, включая прибыль застройщиков. Об этом "Парламентской газете" рассказал депутат ГД Сергей Пахомов.

"Итоговая цена складывается из себестоимости – цена стройматериалов, логистика, производство работ и заработная плата, цена земельного участка, стоимость подключений к сетям, стоимость рекламных услуг и прибыль всех участников этой цепочки. И цена самой стройки в данном объеме – примерно 50-60%. Необходимо посмотреть и дать оценку каждой составляющей", – подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что в Госдуме уже занимаются этим вопросом. Причем это не инициатива какого-то депутата или даже группы, а вопрос этот поднял председатель ГД Вячеслав Володин.

"И если мы хотим остановить рост стоимости жилья или понизить ее, то должны убрать, в первую очередь, сверхдоходы по всей цепочке", – указал Пахомов.

Также, по его словам, Володин дал указание разобраться с неоправданно высоким ростом расчетной стоимости квадратного метра, определяемой ежеквартально Минстроем РФ. Эта цена – верхняя планка при определении стоимости строительства многоквартирных домов в программах расселения аварийного жилья.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими.