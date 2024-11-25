В Госдуме предложили ограничить сверхдоходы застройщиков
Депутаты выяснят, как на самом деле формируется цена квадратного метра
25 ноября 2024, 09:18, ИА Амител
В Госдуме хотят остановить и даже снизить стоимость квартир, исключив необоснованные надбавки по всей цепочке в строительстве, включая прибыль застройщиков. Об этом "Парламентской газете" рассказал депутат ГД Сергей Пахомов.
"Итоговая цена складывается из себестоимости – цена стройматериалов, логистика, производство работ и заработная плата, цена земельного участка, стоимость подключений к сетям, стоимость рекламных услуг и прибыль всех участников этой цепочки. И цена самой стройки в данном объеме – примерно 50-60%. Необходимо посмотреть и дать оценку каждой составляющей", – подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что в Госдуме уже занимаются этим вопросом. Причем это не инициатива какого-то депутата или даже группы, а вопрос этот поднял председатель ГД Вячеслав Володин.
"И если мы хотим остановить рост стоимости жилья или понизить ее, то должны убрать, в первую очередь, сверхдоходы по всей цепочке", – указал Пахомов.
Также, по его словам, Володин дал указание разобраться с неоправданно высоким ростом расчетной стоимости квадратного метра, определяемой ежеквартально Минстроем РФ. Эта цена – верхняя планка при определении стоимости строительства многоквартирных домов в программах расселения аварийного жилья.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими.
09:24:06 25-11-2024
А когда цены за квадрат были равны себестоимости, почему никто не предложил доплачивать за квадрат субсидиями?
09:39:50 25-11-2024
Гость (09:24:06 25-11-2024) А когда цены за квадрат были равны себестоимости, почему ник... Это когда было? В эпоху развитого социализма?
21:48:18 25-11-2024
Гость (09:39:50 25-11-2024) Это когда было? В эпоху развитого социализма?... в 2004 я покупала 2 квартиры по 14500 р за метр.
09:42:13 25-11-2024
А где же прибыль банка? Банки на стройке зарабатывают не меньше застройщиков, не пошевелив и пальцем.
09:50:48 25-11-2024
Гость (09:42:13 25-11-2024) А где же прибыль банка? Банки на стройке зарабатывают не мен...
А прибыль банков зависит от ставки ЦБ, а ставка ЦБ от инфляции. А "единственный способ преодолеть инфляцию" тут уже писали 🤣
11:02:27 25-11-2024
Гость (09:42:13 25-11-2024) А где же прибыль банка? Банки на стройке зарабатывают не мен...
Именно прибыль банков сейчас составляет не менее 50% стоимости квадратного метра. Убрать банки, убрать продажу или аренду земли по сумасшедшим ценам и образумить девелоперов со сверхприбылью.
22:45:58 25-11-2024
Гость (11:02:27 25-11-2024) Именно прибыль банков сейчас составляет не менее 50% сто... Уберите из этой схемы банки - и вам просто не на что будет строить .
10:19:28 25-11-2024
Лучше сверхдоходы ДЕПУТАТОВ контролируйте!!!!!!!!!!!! Дифференциация доходов в российском обществе безумная!!!!! Про какое декларируемое "правовое" государство речь???
12:59:09 25-11-2024
Дошло
22:43:39 25-11-2024
"Снизить сверхдоходы" - это запретить строить выше пяти этажей и больше трёх квартир без разрешения обкома?
01:50:57 26-11-2024
Очень занимательная картина получается если посмотреть на лица, которые приложились к росту цен на жильё - Файзулин (Минстрой), Набиулина (ЦБ), сюда же можно добавить других татар, которые развалили образование, затащили мигрантов... Хорошо извесно, где татары там и турки, а за ними торчат уши англичан, так что, думаю, есть над чем работать по очистке конюшен.