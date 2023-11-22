В Госдуме предложили реформировать Конституцию РФ по пути патриотизма
Чтобы прописать государственную идеологию и убрать всю либеральную
22 ноября 2023, 17:35, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил продолжить реформирование Конституции РФ по пути патриотизма, сообщает РИА Новости.
Журавлев отметил, что Конституция – это живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Он напомнил, что реформировать основной документ страны начали еще в 2020 году.
"Нужно продолжить реформирование и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало", – подчеркнул депутат.
Ранее в России стартовал конкурс к 30-летию Конституции РФ, который продлится до 25 ноября.
18:17:41 22-11-2023
А раньше чем думали?Каким местом?
18:18:33 22-11-2023
Оспади, как они стараются нас утащить в прошлое, дочь Пескова во Франции живёт, это все что нужно знать о нашей элите и ее идеологии.
18:48:48 22-11-2023
А-а-а-а... эЛДэПээРовец... отклонят...
19:00:45 22-11-2023
"Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их основой общественного и экономического порядка. Либерализм — стремление к свободе человека от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т. д., и к общественным реформам, имеющим целью свободу личности и общества[2]. При этом возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются конституцией. Важнейшими составляющими в современном либерализме признаются свобода слова (свобода публичного высказывания), свобода совести (отделение религии от государства, светское государство и общество), право на легальное участие в политической борьбе. В экономическом отношении принципами либерализма являются неприкосновенность частной собственности, свобода торговли и предпринимательства[3][4][5][6][7]. В юридическом отношении принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, социального положения" Вот определение либерализма, либо есть какие-то другие, либо я не понимаю, что в этом всех так заставляет ненавидеть либералов
19:10:12 22-11-2023
Гость (19:00:45 22-11-2023) "Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека в... либерализм как права и свобода..., как и Капитализм с его западной демократией с разделением властей, парламентом, "П"-резидентом и общественным договором... Всё это обман человечества!!! обман общества! введение нас в заблуждения!... с целью безграничного подчинения, мягкого порабощения, и эксплуатации, для обогащения сильных мира сего!....
19:28:20 22-11-2023
Гость (19:10:12 22-11-2023) либерализм как права и свобода..., как и Капитализм с его за... Ну тоесть это не правильное определение или в чем подвох то. У кого не спрошу, за что либералов все поливают. Ни кто конкретно не ответил. Понятно , что всегда за этими определениями люди и это уже другой момент. В самом либерализме как идеологии, что плохого. Тем более чтоб конституцию переписывать. Я просто реально пытаюсь разобраться, а ответов нет
22:24:41 22-11-2023
Гость (19:28:20 22-11-2023) Ну тоесть это не правильное определение или в чем подвох то.... В волшебном ящике сказали, что во всем виноваты либералы. Значит так оно и есть. Либералы вредят государству тем, что внушают человеку, что у него есть какие-то права и свободы.
23:10:25 22-11-2023
Гость (19:28:20 22-11-2023) Ну тоесть это не правильное определение или в чем подвох то.... Ну вот там ниже, последний ответ на ваше замечание, он почти правильный... Я в своем комментарии так и написал - либерализм как и западная демократия - это все обман, фикция, красиво построенные предложения которые позволяют одним (сильным, на чьей стороне закон, деньги, связи...) законно грабить других (у кого нет ни чего из того что перечислено в предыдущих скобках, или это меньше). Государство это в любом случае аппарат производящий как пряники так и кнуты...! Либералы требуют одних пряников!.. Кому они дадут больше свободы!? Где заканчивается свобода одного и начинается свобода другого!?... Вы скажете - но есть же законы!? И будете правы... Либералы это те кто верит, что стоит только принять правильные законы и заживём как сыр в масле! Ни будет ни бедных, ни злых...! А что такое закон? Это воля господствующего класса!!! А что делать если к власти прилипает бизнес и принимает законы которые дают преимущество им любимым!? Бизнес сливается с властью! Так будет всегда при капитализме! Капитал сращивается с властью и получается империализм...! И ни каким здесь народовластием и не пахнет, а значит простой народ нормально жить не будет! Не ставят олигархи, влияющие на власть, себе задачу работать в убыток! Каждый из них должен получить прибыль. А если где-то прибыло, значит обязательно где-то убыло!!! Можно ещё допечатать что бы прибыло сразу у всех, но тогда и цены растут!? И снова простые граждане в пролете... т.е., повторяю - это голая красивая теория, для обмана масс! Кто-то это знает и пользуется в своё благо, а кто-то искренне верит в этот фейк... Как говорят - искренне заблуждается...
20:06:50 22-11-2023
Гость (19:00:45 22-11-2023) "Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека в... А есть ли у тебя программа,пан Грициан таврический:"Ну а как же без программы?Он"Мы все как один стоим за свободную личность".Голос из толпы :"Значит будут грабить.Чуть попозже Попандопуло делит из сундука:Это тебе,это то же тебе,это обратно тебе.О а это мой размерчик..."Про ваш "экономический"либерализм,давно известно,смешно уже,чего вы мозги пудрите? )
20:18:15 22-11-2023
Гость (20:06:50 22-11-2023) А есть ли у тебя программа,пан Грициан таврический:"Ну а ка... Ни чего не понятно если честно. Но я бы конечно очень удивился если бы в этот раз кто-то ответил по существу. Вы не знаете тоесть?
20:32:14 22-11-2023
Гость (20:18:15 22-11-2023) Ни чего не понятно если честно. Но я бы конечно очень удивил... Либерализм,в экономике в частности,это узаконенный грабёж одних людей другими.Прикрывается это все словами свободе и о правах человека.Заметьте,ни слова об обязанностях ) Сплошь мозгокопостирование.
21:06:17 22-11-2023
Гость (20:32:14 22-11-2023) Либерализм,в экономике в частности,это узаконенный грабёж о... А где в определении либерализма это зашифровано? Так ведь и про капитализм можно сказать. Хотя там тоже это вроде как не основная идея. Или цитату дайте где тот же Жириновский предлагал людей грабить. Или он не либерал был?
08:26:08 23-11-2023
Гость (21:06:17 22-11-2023) Гость (20:32:14 22-11-2023) Либерализм,в экономике в ... "свобода предпринимательства и торговли", вот где это узаконенный грабеж зашифрован ))) или вы считаете, что все бизнесмены прямо по закону и правилам делают (которые они сами же для себя и пишут). Начиная от торгашей, которые просрочку продают, производителей продуктов с заменителями и заканчивая застройщиками, которые плевать хотели на все СНиП и СанПиН при строительстве жилых домов, больниц, да еще не считая "карманных" силовиков, депутатов, СМИ. Результаты всего этого предпринимательства вы наблюдаете в повседневной жизни, от продуктов до многоэтажных человейников без дворов. Либерализм такая же сказка, как и коммунизм (теории хороши, да только их люди воплощают). Где заканчивается свобода одного человека и начинается свобода другого? Не смотря на провозглашения всяческих свобод и отсутствия идеологии, государства на Западе жестко контролируют свою экономику, прессу, общественное мнение (ни так открыто, как наши дуболомы, да еще у нас коррупция зашкаливает). Никто ничего на самотек не пускает, но зато предлагают делать это нам (монетаристская модель экономики), типа рынок все расставит на свои места. Результат в нашей стране этой модели видите, ЦБ соврать не даст. Патриотизм не растет на пустом месте, он базируется на государственной экономике, идеологии, образовании, культуре руководителей и населения. В СССР это все было, несмотря на все недостатки системы. В РФ никаких предпосылок для этого нет, все чего не коснись заточено под заграницу, экономика колониально-сырьевая (сами же правители и довели до этого, все с коммунистами боролись), идеология преклонения перед Западом, образование стремятся получить на Западе (дети руководителей и остальных тоже, кто побогаче, и не потому что оно лучше, так принято), стандарты образования западные, про культуру и говорить нечего, свою культуру мы уже практически теряем. Патриотизм придет со сменой политической системы, а кто же ее менять будет. Верхи все устраивает, а низы уже не могут, но пока терпят.
07:52:34 23-11-2023
Гость (19:00:45 22-11-2023) "Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека в... Либерализм головы - это когда человек цитирует Вики о либерализме, которую контролирует ЦРУ, о чем призналось руководство сей платформы. Свобода, она такая. ПС ссылочку о контроле ЦРУ можешь найти в гугле, забив вопрос на английском.
09:26:42 23-11-2023
Гость (07:52:34 23-11-2023) Либерализм головы - это когда человек цитирует Вики о либера... Ну так дайте другое определение. Или своими словами суть передайте. Опять ЦРУ во всем виноваты)))
10:45:01 23-11-2023
Гость (09:26:42 23-11-2023) Ну так дайте другое определение. Или своими словами суть пер... В либерализме есть некоторые удобства, без которых трёт плечо. Школ будет много, и мне будет куда отдать сына. И в либеральной школе моего сына не выпорют, а научат легко и хорошо. Сам захвораю: позову просвещенного доктора, который болезнь сердца не смешает с заворотом кишок. Таким образом, «прогресс» и «либерализм» есть английский чемодан, в котором «всё положено» и «всё удобно», и который предпочтительно возьмёт в дорогу и не либерал. Либерал красивее издаст «Войну и мир». Но либерал никогда не напишет «Войны и мира»: и здесь его граница. Либерал «к услугам», но не душа. Душа — именно не либерал, а энтузиазм, вера. Душа — безумие, огонь. Душа — воин: а ходит пусть он «в сапогах», сшитых либералом. На либерализм мы должны оглядываться, и придерживать его надо рукою, как носовой платок. Платок, конечно, нужен: но кто же на него «Богу молится». русский философ В.Розанов
19:32:57 22-11-2023
Какое агрессивное насаждение "патриотизма"!
20:08:56 22-11-2023
Гость (19:32:57 22-11-2023) Какое агрессивное насаждение "патриотизма"!... Про патриотизм надо в толковом словаре читать , в Конституции всё порядок про патриотизм следствием толкований слов из толкового словаря . Какие-то провокаторы в госдуме предлагают чего-то менять и поправлять чего не надо трогать . Сами поди НЕДОУЧКИ , эдакие политологи с заочного , подобные кухонным философам с собутыльниками ...
20:21:45 22-11-2023
Гость (20:08:56 22-11-2023) Про патриотизм надо в толковом словаре читать , в Конституци... Этот тип замахнулся на самое свято,на Конституцию.(Дима Самоцветов ))
20:17:42 22-11-2023
Гость (19:32:57 22-11-2023) Какое агрессивное насаждение "патриотизма"!... Настоящие либералы сейчас в Израйле,в Европе или в Англии.Один из них как-то в английской ванной повесился на шарфике от огорчения.Другой миллиардер до сих пор борьбу ведёт.За процветание либерализма,парламентаризма в России тд и ип )
20:32:27 22-11-2023
Гость (20:17:42 22-11-2023) Настоящие либералы сейчас в Израйле,в Европе или в Англии.О... Да если бы они были настоящие либералы , они бы не позволили себе такого эти самые преподносящие себя либералами . Извращенцы они рас извратили суть либеральности . Либеральность исключает в допустимом казнокрадство , коррупцию и взяточничество .... Он и должен был повеситься , рас извращал либеральность !
20:16:50 22-11-2023
Лучше бы сделали чтобы законы работали! А то в конституции патриотизм, а суды все решения в пользу обдирающих людей капиталистов принимают!
20:26:53 22-11-2023
Гость (20:16:50 22-11-2023) Лучше бы сделали чтобы законы работали! А то в конституции п... Много ещё работать дома предстоит,товарищ.Либералов у нас не пуганных как собак нерезаных.
22:46:04 22-11-2023
Гость (20:26:53 22-11-2023) Много ещё работать дома предстоит,товарищ.Либералов у нас н... а не боишься что и тебя к этой категории отнесут?
23:20:18 22-11-2023
Гость (20:16:50 22-11-2023) Лучше бы сделали чтобы законы работали! А то в конституции п... Вот вы, простые граждане!? Правильно? Много из вас имеет личных отношений с депутатами!? А если я спрошу много из вас имеет отношений с депутатами из ГД!!!??? А в нашей стране есть люди которые занимаются бизнесом и с депутатами из ГД на "короткой ноге"... Водочку могут с ними на праздник попить... На курорте встретиться "случайно"... На ДР позвать... Жены их в один клуб ходят... Так как такой депутат примет закон в пользу вас и в ущерб своему "знакомому"!??? Так что выключите свой наивняк - лучше бы законы приняли что бы законы заработали...!
22:35:52 22-11-2023
Силой мил не будешь...
22:37:57 22-11-2023
А Терешкова где уже ?
22:55:30 22-11-2023
Конституция это не агитка на злобу дня, это права и обязанности граждан на основе проверенных веками ценностей.
07:22:42 23-11-2023
Проблема не в либерализме, а в том, что его превратили в либерастию. Это когда под прикрытием лозунгов о свободе, проталкивают интересы элит и отдельных государств, входящих в Золотой миллиард. Вчера премьер Швеции проговорился, что Израиль (читай, коллективный Запад) имеет право на геноцид. То есть входящие в Золотой миллиард либерасты - высшая раса. До этого Швеция фактически была на стороне нацистской Германии, уничтожавшей евреев - исторический парадокс
07:47:24 23-11-2023
Не очень правильно убирать либеральные идеи из Конституции, идеи не виноваты, виноваты либерасты. Уже было, когда под прикрытием достаточно привлекательных коммунистических идей случались репрессии. Тогда тоже не в идеях было дело
08:48:29 23-11-2023
А зачем нашему народу какие-то свободы? Лишь бы корыто подальше не убрали! Жрать, рожать и молиться. Вот и все.
09:12:52 23-11-2023
Гость (08:48:29 23-11-2023) А зачем нашему народу какие-то свободы? Лишь бы корыто подал... Вы, наверное, из элиты? Книгами зачитываетесь, познаете мир в его основе, суть и порядок вещей вы поняли в их божественном значении, философские размышления - ваше каждодневное времяпрепровождение? Назовите, пожалуйста, страну, свободную, где граждане не едят, не рожают, и не молятся разным Богам, включая денежные знаки. В общем, вы в белом...
09:15:03 23-11-2023
Гость (08:48:29 23-11-2023) А зачем нашему народу какие-то свободы? Лишь бы корыто подал... Жрать, рожать и молиться --- на Западе денег больше, поэтому больше жрут. С демографией не хуже, потому что и рожают, и еще усыновляют, если семья из двух мужиков, при свободе так можно. И молятся тоже больше, потому что там свобода, молиться можно не только Богу, но и наоборот
09:14:02 23-11-2023
Я просто оставлю это здесь. Ст. 13 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
09:30:47 23-11-2023
Гость (09:14:02 23-11-2023) Я просто оставлю это здесь. Ст. 13 1. В Российской Федерации... Не ну это когда было то. Сейчас ситуация, понимать надо. Или вы "либераст" как здесь пишут?)
09:36:16 23-11-2023
Гость (09:30:47 23-11-2023) Не ну это когда было то. Сейчас ситуация, понимать надо. Или... Я запасаюсь попкорном. Ну или что там будет, когда попкорн отменят как классово чуждый. Хочу дожить и поглядеть, чем все кончится. Просто интереса ради.
12:47:49 23-11-2023
Гость (09:36:16 23-11-2023) Гость (09:30:47 23-11-2023) Не ну это когда было то. С... чем все кончится --- лишь бы не раньше, чем все бы этого хотели. А то опять всех отбросит в развитии. Если останется кого отбрасывать
09:26:37 23-11-2023
А что ,если примут предлагаемые изменения в наш основной документ у нас изменится жизнь к лучшему?Что то терзают меня смутные сомнения.По моему всё будет продолжать определяться имеющейся политической системой ,её интересами прежде всего.Там ,на Западе ,все эти продекларированные либеральные ценности ,по моему ,только до определённого предела.Когда доходит до реальных дел ,правящий класс показывает во всю матушку кто в доме хозяин.Тут вам и свобода слова ,и свобода собраний и вероисповеданий и много ,много других свобод сразу.Но у них есть один козырь-люди там живут ,в материальном плане,припеваючи ,в разы лучше ,чем мы.Простые люди.И зарплатами довольны,и пособиями ,и пенсиями и здравохранением.Ну вот ,насчёт реальных свобод личности ,думаю ,весьма преувеличивают.
09:28:52 23-11-2023
как то громко раскудахтался этот "депутат", осадят? "Вы знаете, недруги - в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России - считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово "свобода". Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя "оппозицией", - сказал Песков в интервью телеканалу "Мир". По его словам, президент "абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее".
09:51:24 23-11-2023
Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны. Отцы и дети. Тургенев
10:38:56 23-11-2023
пора производителям туалетной бумаги призадуматься, ведь какое название красивое - Конституция