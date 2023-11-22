В Госдуме предложили реформировать Конституцию РФ по пути патриотизма

Чтобы прописать государственную идеологию и убрать всю либеральную

22 ноября 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил продолжить реформирование Конституции РФ по пути патриотизма, сообщает РИА Новости.

Журавлев отметил, что Конституция – это живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Он напомнил, что реформировать основной документ страны начали еще в 2020 году.

"Нужно продолжить реформирование и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало", – подчеркнул депутат.

Ранее в России стартовал конкурс к 30-летию Конституции РФ, который продлится до 25 ноября.