В Госдуме предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостью

Инициатива стала реакцией на захват заложников в исправительной колонии в Волгоградской области

24 августа 2024, 09:20, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о выдворении мигрантов даже с погашенной судимостью, сообщила в телеграм-канале замруководителя фракции "Новые люди" и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Она напомнила, что сейчас иностранцам и людям без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление въезд в Россию запрещен, но после истечения срока погашения они вправе сразу приехать.

"Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ", – написала Авксентьева.

Инициатива стала реакцией на инцидент в ИК-19 в Волгоградской области. 23 августа четверо заключенных захватили заложников и убили восемь человек. Радикалы называли себя сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Снайперы ликвидировали всех захватчиков.