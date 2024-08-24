В Госдуме предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостью
Инициатива стала реакцией на захват заложников в исправительной колонии в Волгоградской области
24 августа 2024, 09:20, ИА Амител
В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о выдворении мигрантов даже с погашенной судимостью, сообщила в телеграм-канале замруководителя фракции "Новые люди" и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Она напомнила, что сейчас иностранцам и людям без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление въезд в Россию запрещен, но после истечения срока погашения они вправе сразу приехать.
"Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ", – написала Авксентьева.
Инициатива стала реакцией на инцидент в ИК-19 в Волгоградской области. 23 августа четверо заключенных захватили заложников и убили восемь человек. Радикалы называли себя сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Снайперы ликвидировали всех захватчиков.
09:38:07 24-08-2024
Их режут, стреляют, взрывают а они продолжают толлерастить.
10:35:04 24-08-2024
Почему мигранты едут к нам в Россию? Потому что во 1х - в их государстве хуже/плохо, 2х - не важно.. Может каждый будет наводить порядок в своём государстве.. , для чего нам мигранты? Мы неумехи, лентяи или пользование дешёвой раб.силой?
11:48:02 24-08-2024
Депутат здорового человека
13:22:00 24-08-2024
Их никто не режет, и они не толерастят - просто кому-то выгодно и они отстаивают интересы тех кому выгодно, потому что те кому выгодно их содержат.
14:12:18 24-08-2024
Госдуме надо не предлагать, а решать. Она же сама власть. Пусть примут закон и следят за его исполнением.
23:17:41 24-08-2024
Очередное бла бла бла, одни предлагают, другие заворачивают. Из-за интересов единиц в верхушке власти, страдают десятки миллионов коренного населения. Это уже предательство называется и геноцид,когда в ущерб коренному населению завозят преступников иностранных и не хотят наводить с этим порядок