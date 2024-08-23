Штурм захваченной колонии под Волгоградом. Главное

В результате происшествия погибли четыре работника колонии

23 августа 2024, 22:40, ИА Амител

Работа Росгвардии в ИК-19 Волгоградской области / кадр: Telegram-канал ведомства

23 августа заключенные ИК-19 под Волгоградом захватили сотрудников ФСИН. Вечером радикалов, которые называли себя сторонниками "Исламского государства"*(запрещенная в России террористическая организация), ликвидировали. Рассказываем, что известно о штурме исправительного учреждения.

Первые сообщения о начале штурма в СМИ появились еще в 20:42 по времени Барнаула (16:42 мск). Telegram-канал Shot сообщил, что трое захватчиков получили ранения. "Жилет шахида", который был у одного из преступников, привести в действие не удалось.

Как отмечает канал со ссылкой на источник, силовикам дали команду "брать живьем" по возможности, чтобы "распутать радикальный клубок". Однако всех преступников обезвредили. Сам штурм длился около 30 минут. Всех захваченных сотрудников удалось спасти,

Позднее ситуацию прокомментировали официально. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, снайперы спецназа ликвидировали захватчиков точными выстрелами. Заложников удалось освободить.

После официальный комментарий выпустило ФСИН. Четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверо работников ИК получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Трое из них скончались. Еще четверо, которые оказали сопротивления, были госпитализированы. Один из них умер в больнице.

*запрещенная в России террористическая организация