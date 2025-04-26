В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч

А по оживленным улицам и паркам и вовсе запретить

26 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Курьер / Фото: Egor Myznik / unsplash.com

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч, сообщил РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.

Такой запрос парламентарии направили в Минтранс.

"Запретить курьерам любой транспорт быстрее 10 км/ч. А по оживленным улицам и паркам – запретить движение в принципе", – описал идею Нечаев.

По его словам, курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 км/ч, игнорируя пешеходов и сигналя им, если те не отходят. По мнению депутата, это "не просто хамство", а "нарушение всех разумных правил и границ".

"Мы считаем, что с этим нужно заканчивать сейчас, а не ждать очередного ЧП", – подчеркнул Нечаев.

Ранее сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" снизили скорость электросамокатов до 20 км/ч.