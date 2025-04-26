В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч
А по оживленным улицам и паркам и вовсе запретить
26 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч, сообщил РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.
Такой запрос парламентарии направили в Минтранс.
"Запретить курьерам любой транспорт быстрее 10 км/ч. А по оживленным улицам и паркам – запретить движение в принципе", – описал идею Нечаев.
По его словам, курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 км/ч, игнорируя пешеходов и сигналя им, если те не отходят. По мнению депутата, это "не просто хамство", а "нарушение всех разумных правил и границ".
"Мы считаем, что с этим нужно заканчивать сейчас, а не ждать очередного ЧП", – подчеркнул Нечаев.
Ранее сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" снизили скорость электросамокатов до 20 км/ч.
11:30:54 26-04-2025
Да вообще всё запретить. И выдавать что-нибудь только по талонам по предъявлении справки из полиции.
12:11:31 26-04-2025
Кхм... (11:30:54 26-04-2025) Да вообще всё запретить. И выдавать что-нибудь только по тал... Хоть у Вас и сарказм, но так и надо сделать.
Дурачков повылазило на улицы через чур много
11:59:07 26-04-2025
И доступ в койку через госуслуги.
13:51:50 26-04-2025
Курьеры осторожно ездят среди людей, ни разу не видел лихачей. Это прокатные самокатчики дикие.
14:34:18 26-04-2025
И посещение туалета не более 5 минут. А то засядут, и другие мучаются, терпят изо всех сил...
16:42:26 26-04-2025
Гость (14:34:18 26-04-2025) И посещение туалета не более 5 минут. А то засядут, и другие... это если в Сити работаете в крупной компании за 250 000 мес, то да, по карточке и лимит
14:37:09 26-04-2025
А депутату на велике с какой скоростью можно?
Почему-то только курьеров касаемо выступил.
Шире мыслить никак
16:42:54 26-04-2025
идиоты тут они, плохо придумали
22:17:19 26-04-2025
Да хоть и 30 км/ч в час - на здоровье, только по правилам - по проезжей части, по правой полосе. А с тротуаров - долой с любой скоростью. Что эл. велик, что эл. самокат если в пешехода въедет что с 10 км/ч или с 20 км/ч - мало не покажется никому. А мелкого то зашибет реально сильно.
11:09:01 27-04-2025
Андрей (22:17:19 26-04-2025) Да хоть и 30 км/ч в час - на здоровье, только по правилам - ... На скорости бегуна самокаты и велики легко управляются, столкновения практически маловероятны и без последствий. А инвалидам по зрению и в состоянии опьянения запрет на использование