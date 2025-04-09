Водители СИМ должны знать ПДД в полном объеме, убеждены эксперты

09 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С началом весны электросамокаты снова заполонили улицы российских городов. СИМ, к которым относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и прочие гаджеты на колесах, стали полноценной частью городской инфраструктуры. Однако законодательство вокруг них до сих пор формируется. Юристы рассказали "Секрету фирмы", какие правила уже действуют для любителей самокатов в 2025 году, а какие ограничения только готовятся.

Что можно назвать электросамокатом

По действующим ПДД электросамокат – это СИМ, то есть устройство с двигателем и одним или несколькими колесами, предназначенное для передвижения одного человека. К ним же относятся сигвеи, моноколеса и электроскейтборды.

Отмечается, что если мощность двигателя превышает 250 Вт, то средство уже приравнивается к мопеду и для управления им требуются права категории М.

Какие правила должен знать самокатчик

По словам ведущего юриста ЕЮС Дмитрия Безделина, даже несмотря на отсутствие обязательного экзамена по ПДД, "водитель СИМ должен знать ПДД РФ и соблюдать их не выборочно, а в полном объеме".

Эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов советует самокатчикам разобраться хотя бы в базовых принципах передвижения. Среди ключевых правил:

нельзя ездить на неисправном самокате – должны работать тормоза, фары и звуковой сигнал;

запрещено управление в нетрезвом виде;

если есть велодорожка – самокатчику следует использовать ее;

на тротуаре движение возможно только с приоритетом пешеходов;

на проезжую часть могут выезжать только лица старше 14 лет;

максимальная разрешенная скорость – 25 км/ч, в пешеходных зонах – до 20 км/ч, а в некоторых местах кикшеринги ограничивают ее до 5–15 км/ч.

При пересечении пешеходного перехода необходимо спешиваться и вести самокат в руках, иначе грозит штраф – 800 рублей.

Нововведения в столице

С 2025 года Москва усилила контроль за кикшерингом. Теперь арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. По словам Галины Ласточкиной, старшего преподавателя ГУУ, "это нужно, чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков, быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД".

Кроме того, кикшеринговые самокаты теперь оснащены укрупненными номерами. Это сделано для распознавания нарушителей по камерам с нейросетью.

Ответственность и штрафы

В Госдуме предложили ввести штраф за превышение скорости до пяти тысяч рублей в зависимости от уровня превышения. А за причинение вреда здоровью человека в результате нарушения правил хотят штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей.

"По указанному законопроекту планируется введение санкций, в частности, за превышение скорости, оставление места ДТП, причинение легкого или средней тяжести вреда жизни и здоровью при нарушении ПДД и иных. При последующих слушаниях законодатель, вероятно, оценит баланс интересов участников движения и откорректирует законопроект", – отмечает юрист Дмитрий Безделин.

Основные виды наказания:

превышение скорости или любое другое нарушение ПДД – штраф 800 рублей;

проезд через зебру не спешиваясь – штраф 800 рублей;

езда в нетрезвом виде – штраф до 1,5 тысячи рублей;

не пропустил пешехода – штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей;

причинил кому-то вред здоровью по неосторожности – штраф до 1,5 тысячи рублей.

Куда жаловаться на нарушителей

Пожаловаться на недобросовестных самокатчиков можно в специальном чат-боте в Telegram, разработанном Ассоциацией операторов микромобильности. Он называется "Самокаты: общественный контроль". Оператор проверит информацию и примет решение, подтвердив или опровергнув правонарушение. После проверки самокатчику могут выписать штраф.

Нарушителя всегда можно сфотографировать и пожаловаться в Госавтоинспекцию.