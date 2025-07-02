Массовое внедрение национальной валюты в таком формате будет поэтапным

02 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

Цифровой рубль будет равен тому рублю, который существует в стране в наличной или безналичной форме, поэтому получать ими можно будет не только зарплаты, но и пенсии, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что массовое внедрение цифрового рубля будет поэтапным, поэтому случится это не завтра. В частности, не только банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой, но и в торговых точках или в сфере услуг должны быть необходимые для этого инструменты.

"Эта работа требует и затрат, и времени. Очевидно, того времени, которое раньше отпускалось на внедрение цифрового рубля, недостаточно", - указал Аксаков.

Напомним, Центробанк перенес внедрение цифрового рубля с июля 2025 года на сентябрь 2026 года. Как уточнил Аксаков, в Госдуме в ближайшее время примут соответствующий законопроект.

Законом будет предоставлена возможность получать цифровыми рублями и зарплату, и пенсии.

"То есть, каждый гражданин, который захочет пользоваться цифровым рублем, такую возможность получит", - отметил Аксаков.

Ранее amic.ru подробно рассказал, что такое цифровой рубль, как им можно будет расплачиваться и делать переводы.