В Госдуме рассказали, когда пенсии начнут выдавать цифровыми рублями
Массовое внедрение национальной валюты в таком формате будет поэтапным
02 июля 2025, 13:20, ИА Амител
Цифровой рубль будет равен тому рублю, который существует в стране в наличной или безналичной форме, поэтому получать ими можно будет не только зарплаты, но и пенсии, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Парламентарий отметил, что массовое внедрение цифрового рубля будет поэтапным, поэтому случится это не завтра. В частности, не только банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой, но и в торговых точках или в сфере услуг должны быть необходимые для этого инструменты.
"Эта работа требует и затрат, и времени. Очевидно, того времени, которое раньше отпускалось на внедрение цифрового рубля, недостаточно", - указал Аксаков.
Напомним, Центробанк перенес внедрение цифрового рубля с июля 2025 года на сентябрь 2026 года. Как уточнил Аксаков, в Госдуме в ближайшее время примут соответствующий законопроект.
Законом будет предоставлена возможность получать цифровыми рублями и зарплату, и пенсии.
"То есть, каждый гражданин, который захочет пользоваться цифровым рублем, такую возможность получит", - отметил Аксаков.
Ранее amic.ru подробно рассказал, что такое цифровой рубль, как им можно будет расплачиваться и делать переводы.
13:27:12 02-07-2025
а можно будет этим "Рублём" за коммуналку заплатить ?
13:50:27 02-07-2025
Шинник (13:27:12 02-07-2025) а можно будет этим "Рублём" за коммуналку заплатить ?... за что скажут, за то и будешь этими цифрами платить!!!... и сам ты уже не будешь решать, как тебе их тратить!...
И в банк под проценты нельзя будет положить!
Передать тоже нельзя будет!
и если продержишь их больше 3 месяца у себя, то обнулятся!...
В общем это вот такая фигня...
14:28:04 02-07-2025
Гость (13:50:27 02-07-2025) за что скажут, за то и будешь этими цифрами платить!!!... и ... Ой, как страшно, вы где этого начитались, или приснилось?))
18:40:51 02-07-2025
ВВП (14:28:04 02-07-2025) Ой, как страшно, вы где этого начитались, или приснилось?))... Это легковерным во всех их иноагентских мессенджерах рассылают. А они потом как попки повторяют
14:29:39 02-07-2025
Гость (13:50:27 02-07-2025) за что скажут, за то и будешь этими цифрами платить!!!... и ... Где ты этими байками начитался?) источник?
14:47:20 03-07-2025
Гость (14:29:39 02-07-2025) Где ты этими байками начитался?) источник? ... Это здравый анализ происходящего. Вся цифровизация создаётся исключительно для мах контроля населения. Конечный смысл контроля- бабки. Так или иначе но ободрать( глупо спорить с очевидным)свой народ. И полностью контролируемые деньги- самый лёгкий способ. Не верите?!
15:11:11 02-07-2025
Гость (13:50:27 02-07-2025) за что скажут, за то и будешь этими цифрами платить!!!... и ... Про 3 месяца конечно наврал, там нет ограничения. А вот возможность обнулить реально имеется , но это для воров и жуликов опция приятная.
18:39:47 02-07-2025
Гость (13:50:27 02-07-2025) за что скажут, за то и будешь этими цифрами платить!!!... и ... А кто будет решать как тратить за вас можете подсказать? И как?
14:04:41 02-07-2025
Шинник (13:27:12 02-07-2025) а можно будет этим "Рублём" за коммуналку заплатить ?...
Можно, но для этого вам нужно будет залезть в другой кошелёк, владельцем которого вы не являетесь, а только можете пользоваться с разрешения и одобрения на каждую операцию, настоящего владельца. Настоящий же владелец, безоговорочно и беспрепятственно, может смотреть в "ваш" кошелёк, собирать информацию откуда пришли и куда ушли "циферки", обрабатывать её, передавать третьим лицам при необходимости согласно закону, ограничивать ваши действия с "циферками", если они не будут соответствовать "духу расходов" о необходимых и обязательных платежах, и много ещё чего...
18:43:24 02-07-2025
Гость (14:04:41 02-07-2025) Можно, но для этого вам нужно будет залезть в другой кош... Кто вам будет запрещать перевести цифровой рубль со счета на счёт? Не дезинформируйте людей своей неграмотностью. Или вы из тех кто предлагает переводить деньги на "безопасные" счета?
14:50:48 03-07-2025
Гость (18:43:24 02-07-2025) Кто вам будет запрещать перевести цифровой рубль со счета на... А кто гарантирует полную сохранность и абсолютную доступность к деньгам их владельца? И абсолютную же недоступность для всякой мрази??!
13:31:32 02-07-2025
Вот пусть себе и выдают, а мне он на ... не нужен.
18:41:53 02-07-2025
Гость (13:31:32 02-07-2025) Вот пусть себе и выдают, а мне он на ... не нужен. ... С картами и безналом у вас тоже видимо был тяжёлый переход... Или до сих пор только наличные признаете?
13:35:39 02-07-2025
Спинным мозгом чувствую, большую подляну готовит ЦБ населению страны...
13:44:56 02-07-2025
Мимопроходящий (13:35:39 02-07-2025) Спинным мозгом чувствую, большую подляну готовит ЦБ населени... Прочитала про него - ни одного плюса не нашла. Для не работников центробанка.
13:42:41 02-07-2025
Обычных деревянных людям дайте.
Намедни помогал пенсионеру сделать заявку на заготовку дров, так там через «Госуслуги» целый квест. Как говорится, без бутылки не разберешь! Вроде всё пошагово. Но если не туда тык, то ни фига не получится. Всё для людей, как говорится, чтобы меньше делали всяких запросов. Бред, короче.
15:46:11 03-07-2025
Гость (13:42:41 02-07-2025) Обычных деревянных людям дайте.Намедни помогал пенсионер... А потом,через те же г.у. у пенсионера все и выудят.
13:46:25 02-07-2025
А хоронить пенсионеров будут за наличку или цифровые деньги?
13:48:51 02-07-2025
будет предоставлена возможность получать цифровыми рублями --- Главное чтобы это была реально Возможность, а не Обязаловка.
13:49:54 02-07-2025
Вчера зашел в Пятерочку, а там света нет. Магазин закрыт. Хоть и говорят, что цифровой рубль не требует интернета, не верю.
14:02:27 02-07-2025
вот бабушкам и дедушкам радость-то!
14:15:03 02-07-2025
Это не деньги, это талоны на питание. Примерно как в "совке", деньги вроде есть, но ниче не купишь. Естественно возникнет рынок обмена, и естественно не один к одному.
14:42:32 02-07-2025
Гость (14:15:03 02-07-2025) Это не деньги, это талоны на питание. Примерно как в "совке"...
Не-не, вы сильно заблуждаетесь. Это совсем не как талоны на питание при совке. Талоны были разные. До всеобщего дефицита, талонами, которые выдавали на питание в определенных столовых, можно было рассчитаться "с запасом", а сдачу получить настоящими деньгами. Во время повсеместного дефицита, талоны на сахар или водку, являлись лишь разрешением купить определенный товар, а рассчитываться нужно было всё-равно деньгами. Здесь же рынок обмена, о котором вы пишете, маловероятен или невозможен, т.к. будет полная контролируемость движения каждого цифрового рубля. Всё будет видно, от кого пришёл, за что и куда ушёл, имели ли вы на него право.
15:04:45 02-07-2025
Гость (14:42:32 02-07-2025) Не-не, вы сильно заблуждаетесь. Это совсем не как талоны... Гость, Мальцева слушаешь?
18:45:15 02-07-2025
Гость (14:15:03 02-07-2025) Это не деньги, это талоны на питание. Примерно как в "совке"... Так и безналичных у вас тоже "нет", правильно - они на вашем счёте, привязанном к вашей карте.
22:28:08 02-07-2025
Гость (18:45:15 02-07-2025) Так и безналичных у вас тоже "нет", правильно - они на вашем...
Безналичные всё же можно обналичить, в отличие от цифровых, а затем рассчитаться по своему усмотрению. Наличными можете рассчитываться под всевидящем оком, а можете и нет. Ваше право. С цифрой такого не предусмотрено, только под всевидящем оком.
15:39:43 02-07-2025
Почитаешь комментарии - и где вы этого бреда понабрались? Это те же деньги что у вас и на карте, только у каждого рубля будет свой "номер" как на бумажных купюрах. И сейчас все ваши доходы и расходы отслеживаются до копейки по безналу, будет только чуть жестче, тк можно проследить весь путь денег, даже через 10 посредников. Для тех кто в белую работает без мутных и противозаконных схем и тратит - НИЧЕГО не изменится. Жуликам, взяточникам и неофициально работающим - да, жизнь усложнится...
16:08:59 02-07-2025
Гость (15:39:43 02-07-2025) Почитаешь комментарии - и где вы этого бреда понабрались? Эт... Гость, не мудрствуй лукаво, не с нашей кибернетикой вводить цифровой рубель. В Японии, это пойдет, в Китае тоже....
15:51:06 03-07-2025
Гость (16:08:59 02-07-2025) Гость, не мудрствуй лукаво, не с нашей кибернетикой вводить ... Только,там,что то не слышно за подобную ересь. Может,потому что там обычные методы работают...? а у нас почему нет??! Ответы на поверхности. По моему.
16:10:15 02-07-2025
Гость (15:39:43 02-07-2025) Почитаешь комментарии - и где вы этого бреда понабрались? Эт... Я не взяточник, не жулик, но официально работающий, и не хочу, чтобы следили за моим РУБЛЕМ.
16:30:45 02-07-2025
Пессимист 2 (16:10:15 02-07-2025) Я не взяточник, не жулик, но официально работающий, и не хоч... Само понятие "официально" предполагает, что вы уже во всем подконтрольны и зависимы.
18:38:38 02-07-2025
Пессимист 2 (16:10:15 02-07-2025) Я не взяточник, не жулик, но официально работающий, и не хоч... Как вам удалось чтобы за вашими рублями не следили? Откроете тайну обществу?
20:58:28 02-07-2025
Гость (18:38:38 02-07-2025) Как вам удалось чтобы за вашими рублями не следили? Откроете... нал
15:53:07 02-07-2025
Не нужны они нам, пенсионерам, с картами и то не все справляются. Хватит головы морочить!
23:31:47 02-07-2025
Продуктовые карточки.
14:26:05 03-07-2025
ВВП (14:28:04 02-07-2025) Ой, как страшно, вы где этого начитались, или приснилось?))... Ролики Турова смотрите, он побольше вашего разбирается
15:10:49 03-07-2025
Я не хочу получать зарплату в цифровых рублях. Разбирала закон о цифровом рубле год назад с экспертом. Ничего хорошего для себя там не увидела. Пусть каждый решает для себя. Да и потом, цифрой нельзя оплачивать ипотеку. Для чего мне этот цифровой цирк? 🤡