В Госдуме рассказали, нужна ли новая мобилизация в России
Депутат Картаполов отметил, что при таких переменах, которые происходят в мире, необходимо быть готовым ко всему
17 января 2025, 12:00, ИА Амител
Необходимости в новой волне мобилизации нет, поскольку ежедневно около тысячи человек подписывают контракт с Минобороны, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений", – подчеркнул парламентарий.
Ранее депутат ГД Андрей Журавлев заявил, что "необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину". Картаполов пояснил, что его коллега говорил о другом.
"Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все, что угодно. Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы", – отметил Картаполов.
Он также напомнил, что будущая администрация Дональда Трампа выражает желание включить Гренландию и Канаду в состав США. При таких переменах в мире, указал Картаполов, необходимо быть готовым ко всему.
12:40:11 17-01-2025
его коллега говорил о другом --- ощущение что коллега похоже немного подставил. Может нечаянно, может специально. Надеюсь, что первое
14:33:48 17-01-2025
Гость (12:40:11 17-01-2025) его коллега говорил о другом --- ощущение что коллега похоже... Да, тоже заметил несогласованность. якобы не нужна но нужно быть готовым ко всему, а значит нужна....
У нас на работе не быол военского учета, щас гвоорят гайки закрутили, заставили всех военники принести.
Значит готовятся....
04:38:59 18-01-2025
проведите СБОРЫ и потом плавно всех на контракт, главное правильно подвести. Нормальные люди подпишут