Депутат Картаполов отметил, что при таких переменах, которые происходят в мире, необходимо быть готовым ко всему

17 января 2025, 12:00, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Необходимости в новой волне мобилизации нет, поскольку ежедневно около тысячи человек подписывают контракт с Минобороны, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений", – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат ГД Андрей Журавлев заявил, что "необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину". Картаполов пояснил, что его коллега говорил о другом.

"Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все, что угодно. Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы", – отметил Картаполов.

Он также напомнил, что будущая администрация Дональда Трампа выражает желание включить Гренландию и Канаду в состав США. При таких переменах в мире, указал Картаполов, необходимо быть готовым ко всему.