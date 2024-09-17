В Госдуме решили защитить голоса россиян от новых уловок мошенников
Злоумышленники стали более изощренными: теперь добрались до голоса человека
17 сентября 2024, 15:14, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий защитить граждан от новых мошеннических схем, когда злоумышленники подделывают голос человека и совершают преступления, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов. Документ опубликован на сайте парламента.
Искусственный интеллект уже умеет имитировать человеческий голос с высокой точностью, поэтому законопроект о защите реальных обладателей голосов необходим, подчеркнули авторы инициативы.
К примеру, для актеров дубляжа, певцов, театральных актеров голос является инструментом заработка. Кроме того, голос – это уникальная характеристика человека, позволяющая отличить его от других.
"Предлагаемые изменения устранят пробел в правовом регулировании в отношении голоса гражданина и закрепят принципы его использования только при наличии согласия гражданина, кроме установленных исключений", – говорится в документе.
Напомним, ранее в Госдуму предложили внести законопроект о наказании за использование дипфейков (методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте).
15:30:40 17-09-2024
ну и как ?
Как мне доказать что я не давал согласие голосом на подписки ***Плюс, или не брал кредит в банке по биометрии ?!
15:54:12 17-09-2024
Хорошо придумали, мошенники конечно побоятся нарушать этот закон. Это же не деньги красть.
17:24:20 17-09-2024
Двусмысленный заголовок...Защитить голоса россиян от мошенников...Это про выборы что ли? :-)
17:58:01 17-09-2024
лучше внесли серьезное наказание за эти дела,а ответственность за поиск и сразу вопрос решился