В Госдуме решили защитить голоса россиян от новых уловок мошенников

Злоумышленники стали более изощренными: теперь добрались до голоса человека

17 сентября 2024, 15:14, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий защитить граждан от новых мошеннических схем, когда злоумышленники подделывают голос человека и совершают преступления, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов. Документ опубликован на сайте парламента.

Искусственный интеллект уже умеет имитировать человеческий голос с высокой точностью, поэтому законопроект о защите реальных обладателей голосов необходим, подчеркнули авторы инициативы.

К примеру, для актеров дубляжа, певцов, театральных актеров голос является инструментом заработка. Кроме того, голос – это уникальная характеристика человека, позволяющая отличить его от других.

"Предлагаемые изменения устранят пробел в правовом регулировании в отношении голоса гражданина и закрепят принципы его использования только при наличии согласия гражданина, кроме установленных исключений", – говорится в документе.

Напомним, ранее в Госдуму предложили внести законопроект о наказании за использование дипфейков (методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте).