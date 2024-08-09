В Госдуме предложили сажать за обман с использованием дипфейков

Изменения предлагают внести в несколько статей

09 августа 2024, 15:25, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/744273

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о введении в несколько статей Уголовного кодекса нового квалифицирующего признака — использование дипфейк-технологии. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статьи "Клевета", "Мошенничество", "Кража", "Вымогательство", "Мошенничество в сфере компьютерной информации", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Так, за клевету с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего наказывается штрафом до 1,5 млн рублей или лишением свободы до двух лет. За мошенничество с использованием такой технологии может грозить штраф до 400 тыс. рублей либо лишение свободы до шести лет.

В пояснительной записке отмечается, что современные программно-аппаратные комплексы и использование нейросетей и искусственного интеллекта позволяют создавать подделки, которые практически невозможно отличить от реальности.

Нилов отмечает, что изображение и голос гражданина могут относиться к биометрическим персональным данным.

"Учитывая, что голос и изображение гражданина используются чаще всего для обмана, предлагаем выделить их в отдельную категорию", — подчеркнул депутат.

Правительство в отзыве на законопроект отметило, что в отраслевом законодательстве не отрегулированы вопросы использования технологий дипфейк.

В правительстве уточнили, что пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных, свидетельствующих об общественной опасности криминализуемых деяний. В связи с этим невозможно сделать вывод о повышенной степени общественной опасности указанных деяний.