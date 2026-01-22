В Госдуме заверили, что штрафов за использование VPN не будет
Наказанию подвергнутся те, кто совершает с помощью них преступления
22 января 2026, 20:00, ИА Амител
Введение в России штрафных санкций за применение VPN-сервисов в настоящее время не входит в планы законодателей и не является предметом дискуссий. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Он подчеркнул, что в Российской Федерации ответственность за использование VPN наступает исключительно в тех случаях, когда он применяется для совершения противоправных действий, что рассматривается как обстоятельство, усугубляющее вину. Кроме того, действует запрет на рекламу методов обхода установленных блокировок и на призывы к их использованию.
Следует напомнить, что законопроект об административной ответственности для владельцев VPN-сервисов, а также о внедрении штрафов за намеренный поиск информации, заблокированной на территории России, был принят летом 2025 года.
20:57:24 22-01-2026
Между прочим, нещадно штрафовать и отправлять за решётку нужно тех, кто блокировкой источников лишает граждан доступа к информации, т.е. неотъемлемого права, гарантированного Конституцией!
23:32:00 22-01-2026
Гость (20:57:24 22-01-2026) Между прочим, нещадно штрафовать и отправлять за решётку нуж... и тут мы проснулись..голосуем за кого?
07:01:27 23-01-2026
Гость (23:32:00 22-01-2026) и тут мы проснулись..голосуем за кого?... Ты чё, динозавр голосования?
10:56:46 23-01-2026
Гость (20:57:24 22-01-2026) Между прочим, нещадно штрафовать и отправлять за решётку нуж...
какую такую ценную информацию вам недодают?
21:27:23 22-01-2026
Правильно, какие штрафы.
Только тюрьма!
22:30:22 22-01-2026
Штрафов не будет, введут налог, акциз и пошлину. И таможенный сбор за иностранный трафик сверх лимита в 1гб на роутер.
06:29:54 23-01-2026
Гость (22:30:22 22-01-2026) Штрафов не будет, введут налог, акциз и пошлину. И таможенны... Ишшо реестр составят прилепят честный знак и платон
09:43:52 23-01-2026
Странная логика, "мы не наказываем за использование впн, но запрещаем сами впн"