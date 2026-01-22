В Госдуме заверили, что штрафов за использование VPN не будет

Наказанию подвергнутся те, кто совершает с помощью них преступления

22 января 2026, 20:00, ИА Амител

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Введение в России штрафных санкций за применение VPN-сервисов в настоящее время не входит в планы законодателей и не является предметом дискуссий. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он подчеркнул, что в Российской Федерации ответственность за использование VPN наступает исключительно в тех случаях, когда он применяется для совершения противоправных действий, что рассматривается как обстоятельство, усугубляющее вину. Кроме того, действует запрет на рекламу методов обхода установленных блокировок и на призывы к их использованию.

Следует напомнить, что законопроект об административной ответственности для владельцев VPN-сервисов, а также о внедрении штрафов за намеренный поиск информации, заблокированной на территории России, был принят летом 2025 года.