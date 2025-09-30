В Госдуме предложили полностью заблокировать мат во всем интернете

Законопроект распространяется на все социальные сети и интернет-платформы

30 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес законопроект о полном запрете нецензурной лексики во всем интернет-пространстве России. Как сообщает "Газета.ru", инициатива предполагает автоматическую блокировку контента с матом по аналогии с запретом на использование нецензурной брани в общественных местах.

«Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство. В интернете мата огромное количество, поэтому я предлагаю дать Роскомнадзору право на блокировку такого контента в автоматическом режиме», – заявил депутат.

Законопроект распространяется на все социальные сети и интернет-платформы. Под запрет попадут четыре основных нецензурных слова, которые Роскомнадзор уже идентифицирует как ненормативную лексику. В настоящее время такой контент в Рунете не блокируется системно.

Инициатива, внесенная Свинцовым еще в августе, призвана унифицировать правила общения в цифровом пространстве с нормами, действующими в физических общественных местах.