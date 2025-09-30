В Госдуме предложили полностью заблокировать мат во всем интернете
Законопроект распространяется на все социальные сети и интернет-платформы
30 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес законопроект о полном запрете нецензурной лексики во всем интернет-пространстве России. Как сообщает "Газета.ru", инициатива предполагает автоматическую блокировку контента с матом по аналогии с запретом на использование нецензурной брани в общественных местах.
«Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство. В интернете мата огромное количество, поэтому я предлагаю дать Роскомнадзору право на блокировку такого контента в автоматическом режиме», – заявил депутат.
Законопроект распространяется на все социальные сети и интернет-платформы. Под запрет попадут четыре основных нецензурных слова, которые Роскомнадзор уже идентифицирует как ненормативную лексику. В настоящее время такой контент в Рунете не блокируется системно.
Инициатива, внесенная Свинцовым еще в августе, призвана унифицировать правила общения в цифровом пространстве с нормами, действующими в физических общественных местах.
08:02:48 30-09-2025
Надо успевать.
11:30:29 30-09-2025
Musik (08:02:48 30-09-2025) Надо успевать. ...
Не торопитесь, туда все успеют.
08:07:56 30-09-2025
А в реальной жизни что они предполагают делать с матом!? Как бороться!!?
Все матерятся!!! От мала до вели́ка!!!
08:36:56 30-09-2025
Гость (08:07:56 30-09-2025) А в реальной жизни что они предполагают делать с матом!? Как... Не все, но многие.
20:28:40 30-09-2025
Гость (08:07:56 30-09-2025) А в реальной жизни что они предполагают делать с матом!? Как... буквы матерные исключить из алфавита
08:08:18 30-09-2025
Дельное предложение. Никакой культуры, дети, взрослые уже не контролируют себя, везде и всюду - слушать противно. Блочить аккаунты и сообщения у таких культурных.
08:12:52 30-09-2025
Я правильно понимаю, что дело идет к блокировке всего "интернета" ?? Привет талибам!!!
11:34:41 30-09-2025
Мимопроходящий (08:12:52 30-09-2025) Я правильно понимаю, что дело идет к блокировке всего "интер...
Правильно понимаете. Как минимум, начинается создаваться внутренний "чебурнет"
08:35:29 30-09-2025
Что создает Дума, остается комментировать только русским матом.
11:35:29 30-09-2025
Гость (08:35:29 30-09-2025) Что создает Дума, остается комментировать только русским мат...
100%
08:49:56 30-09-2025
"Под запрет попадут четыре основных нецензурных слова"
А почему только четыре? Уточните, какие. Я знаю больше.
09:19:53 30-09-2025
В реале мата намного больше и скрыться от него труднее, что предлагает депутат делать с этим?
09:23:23 30-09-2025
Всё чаще депутат узнаёт в интернете о себе много нового. Но четыре слова для него - самые обидные...
🤣
09:35:42 30-09-2025
В Афганистане талибы полностью отключили интернет.
Давайте будем брать пример с талибов?
Хотя у нас в центре тоже отключили интернет.
Наверное это сделали талибы.
09:55:18 30-09-2025
Гость (09:35:42 30-09-2025) В Афганистане талибы полностью отключили интернет.Давайт... Это для удобства барнаульцев и гостей города. Этакий флёр старины...
😁
10:11:51 30-09-2025
Вспоминается старая-престарая статья под названием "Как депутат Алкснис в ЖЖ вляпался". Навеяло, так сказать.
10:18:39 30-09-2025
4 слова... Одно из них - явно спорное, т.к. ещё у протопопа Аввакума употребляется.
10:25:29 30-09-2025
Гость (10:18:39 30-09-2025) 4 слова... Одно из них - явно спорное, т.к. ещё у протопопа Аввакума употребляется.Если "употр" убрать, то ты матершинник.
10:41:53 30-09-2025
Здания здания Госдумы
Я без мата не хожу...
10:47:14 30-09-2025
Гость (10:41:53 30-09-2025)Мимо здания Госдумы Я без мата не хожу...... То поправки им отправлю
То им вето наложу
13:46:59 30-09-2025
Создать петицию о запрете таким индивидуумам выдвигать законопроекты
14:10:21 30-09-2025
С матершиной мы родились, с матершиной мы живём
С матершиной мы учились, с матершиной и помрём