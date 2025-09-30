НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили полностью заблокировать мат во всем интернете

Законопроект распространяется на все социальные сети и интернет-платформы

30 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес законопроект о полном запрете нецензурной лексики во всем интернет-пространстве России. Как сообщает "Газета.ru", инициатива предполагает автоматическую блокировку контента с матом по аналогии с запретом на использование нецензурной брани в общественных местах.

«Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство. В интернете мата огромное количество, поэтому я предлагаю дать Роскомнадзору право на блокировку такого контента в автоматическом режиме», – заявил депутат.

Законопроект распространяется на все социальные сети и интернет-платформы. Под запрет попадут четыре основных нецензурных слова, которые Роскомнадзор уже идентифицирует как ненормативную лексику. В настоящее время такой контент в Рунете не блокируется системно.

Инициатива, внесенная Свинцовым еще в августе, призвана унифицировать правила общения в цифровом пространстве с нормами, действующими в физических общественных местах.

Комментарии 22


Musik

08:02:48 30-09-2025

Надо успевать.

  


Гость

11:30:29 30-09-2025

Musik (08:02:48 30-09-2025) Надо успевать. ...
Не торопитесь, туда все успеют.

  


Гость

08:07:56 30-09-2025

А в реальной жизни что они предполагают делать с матом!? Как бороться!!?
Все матерятся!!! От мала до вели́ка!!!

  


Гость

08:36:56 30-09-2025

Гость (08:07:56 30-09-2025) А в реальной жизни что они предполагают делать с матом!? Как... Не все, но многие.

  


Гость

20:28:40 30-09-2025

Гость (08:07:56 30-09-2025) А в реальной жизни что они предполагают делать с матом!? Как... буквы матерные исключить из алфавита

  


гость

08:08:18 30-09-2025

Дельное предложение. Никакой культуры, дети, взрослые уже не контролируют себя, везде и всюду - слушать противно. Блочить аккаунты и сообщения у таких культурных.

  


Мимопроходящий

08:12:52 30-09-2025

Я правильно понимаю, что дело идет к блокировке всего "интернета" ?? Привет талибам!!!

  


Гость

11:34:41 30-09-2025

Мимопроходящий (08:12:52 30-09-2025) Я правильно понимаю, что дело идет к блокировке всего "интер...
Правильно понимаете. Как минимум, начинается создаваться внутренний "чебурнет"

  


Гость

08:35:29 30-09-2025

Что создает Дума, остается комментировать только русским матом.

  


Гость

11:35:29 30-09-2025

Гость (08:35:29 30-09-2025) Что создает Дума, остается комментировать только русским мат...
100%

  


Гость

08:49:56 30-09-2025

"Под запрет попадут четыре основных нецензурных слова"
А почему только четыре? Уточните, какие. Я знаю больше.

  


Гость

09:19:53 30-09-2025

В реале мата намного больше и скрыться от него труднее, что предлагает депутат делать с этим?

  


Кхм...

09:23:23 30-09-2025

Всё чаще депутат узнаёт в интернете о себе много нового. Но четыре слова для него - самые обидные...
🤣

  


Гость

09:35:42 30-09-2025

В Афганистане талибы полностью отключили интернет.
Давайте будем брать пример с талибов?
Хотя у нас в центре тоже отключили интернет.
Наверное это сделали талибы.

  


Кхм...

09:55:18 30-09-2025

Гость (09:35:42 30-09-2025) В Афганистане талибы полностью отключили интернет.Давайт... Это для удобства барнаульцев и гостей города. Этакий флёр старины...
😁

  


Гость

10:11:51 30-09-2025

Вспоминается старая-престарая статья под названием "Как депутат Алкснис в ЖЖ вляпался". Навеяло, так сказать.

  


Гость

10:18:39 30-09-2025

4 слова... Одно из них - явно спорное, т.к. ещё у протопопа Аввакума употребляется.

  


Гость

10:25:29 30-09-2025

Гость (10:18:39 30-09-2025) 4 слова... Одно из них - явно спорное, т.к. ещё у протопопа Аввакума употребляется.Если "употр" убрать, то ты матершинник.

  


Гость

10:41:53 30-09-2025

Здания здания Госдумы
Я без мата не хожу...

  


Гость

10:47:14 30-09-2025

Гость (10:41:53 30-09-2025)Мимо здания Госдумы Я без мата не хожу...... То поправки им отправлю
То им вето наложу

  


Гость

13:46:59 30-09-2025

Создать петицию о запрете таким индивидуумам выдвигать законопроекты

  


Гость

14:10:21 30-09-2025

С матершиной мы родились, с матершиной мы живём
С матершиной мы учились, с матершиной и помрём

  

