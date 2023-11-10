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В Госдуму внесли проект о сокращении продолжительности рабочей недели на час

Вычесть час предлагается из дней, предшествующих выходным

10 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час – с 40 до 39 часов. Документ появился на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Инициатива предполагает изменить статью 95 ТК РФ, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками. Ее действие могут распространить на все дни, которые предшествуют выходным. Кроме того, изменения потребуются и в ч. 2 ст. 91 ТК, в которой указана максимальная продолжительность рабочей недели.

Авторы отмечают, что современные условия труда усиливают давление на сотрудников, что негативно сказывается на трудоспособности граждан. Большинство граждан отдают работе больше восьми часов в день, на что влияет необходимость прибыть на работу до начала трудового дня и выполнять сопутствующие поручения. Кроме того, ряд работодателей злоупотребляют и увеличивают объемы производства без увеличения штата, вынуждая работников брать неоплачиваемые переработки.

Пандемия коронавируса еще сильнее стерла рамки обычного графика, а работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем, включая выгорание, стресс и хроническую усталость.

Работа Госдума Законопроекты

Комментарии 9

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...

07:07:13 10-11-2023

Чепуха

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Гость

07:23:51 10-11-2023

... (07:07:13 10-11-2023) Чепуха... Выгорание действительно есть ...

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Гость

15:44:03 10-11-2023

Гость (07:23:51 10-11-2023) Выгорание действительно есть ...... Подтверждаю. Я за удаленку спился)

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Гость

08:00:20 10-11-2023

Кто внес? Не сократят. Как бы не добавили.

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ГадкийЯ

08:57:44 10-11-2023

Гость (08:00:20 10-11-2023) Кто внес? Не сократят. Как бы не добавили.... Не факт. Бюджетникам законно станет подрезать немного зарплату,а частным работодателям это по барабану- за 39 часов выжмут,что надо.

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Гость

08:50:06 10-11-2023

Лишь бы не работать.

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Гость

10:22:32 10-11-2023

человек рождается для того чтобы быть творцом, а не ломовой лошадью!

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Гость

09:00:19 10-11-2023

Пишут, что люди работают больше 40 часов без дополнительной оплаты, но собираются сократить продолжительность рабочей недели... Что тогда должно измениться? Люди также продолжат вкалывать на галерах, сверхурочно, без оплаты.

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Гость

11:14:56 10-11-2023

госдума для себя принимает. чтоб им на час раньше уйти. читать штоль не умеете?

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