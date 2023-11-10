В Госдуму внесли проект о сокращении продолжительности рабочей недели на час
Вычесть час предлагается из дней, предшествующих выходным
10 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час – с 40 до 39 часов. Документ появился на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Инициатива предполагает изменить статью 95 ТК РФ, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками. Ее действие могут распространить на все дни, которые предшествуют выходным. Кроме того, изменения потребуются и в ч. 2 ст. 91 ТК, в которой указана максимальная продолжительность рабочей недели.
Авторы отмечают, что современные условия труда усиливают давление на сотрудников, что негативно сказывается на трудоспособности граждан. Большинство граждан отдают работе больше восьми часов в день, на что влияет необходимость прибыть на работу до начала трудового дня и выполнять сопутствующие поручения. Кроме того, ряд работодателей злоупотребляют и увеличивают объемы производства без увеличения штата, вынуждая работников брать неоплачиваемые переработки.
Пандемия коронавируса еще сильнее стерла рамки обычного графика, а работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем, включая выгорание, стресс и хроническую усталость.
07:07:13 10-11-2023
Чепуха
07:23:51 10-11-2023
... (07:07:13 10-11-2023) Чепуха... Выгорание действительно есть ...
15:44:03 10-11-2023
Гость (07:23:51 10-11-2023) Выгорание действительно есть ...... Подтверждаю. Я за удаленку спился)
08:00:20 10-11-2023
Кто внес? Не сократят. Как бы не добавили.
08:57:44 10-11-2023
Гость (08:00:20 10-11-2023) Кто внес? Не сократят. Как бы не добавили.... Не факт. Бюджетникам законно станет подрезать немного зарплату,а частным работодателям это по барабану- за 39 часов выжмут,что надо.
08:50:06 10-11-2023
Лишь бы не работать.
10:22:32 10-11-2023
человек рождается для того чтобы быть творцом, а не ломовой лошадью!
09:00:19 10-11-2023
Пишут, что люди работают больше 40 часов без дополнительной оплаты, но собираются сократить продолжительность рабочей недели... Что тогда должно измениться? Люди также продолжат вкалывать на галерах, сверхурочно, без оплаты.
11:14:56 10-11-2023
госдума для себя принимает. чтоб им на час раньше уйти. читать штоль не умеете?