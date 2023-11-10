В Госдуму внесли проект о сокращении продолжительности рабочей недели на час

Вычесть час предлагается из дней, предшествующих выходным

10 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час – с 40 до 39 часов. Документ появился на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Инициатива предполагает изменить статью 95 ТК РФ, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками. Ее действие могут распространить на все дни, которые предшествуют выходным. Кроме того, изменения потребуются и в ч. 2 ст. 91 ТК, в которой указана максимальная продолжительность рабочей недели.

Авторы отмечают, что современные условия труда усиливают давление на сотрудников, что негативно сказывается на трудоспособности граждан. Большинство граждан отдают работе больше восьми часов в день, на что влияет необходимость прибыть на работу до начала трудового дня и выполнять сопутствующие поручения. Кроме того, ряд работодателей злоупотребляют и увеличивают объемы производства без увеличения штата, вынуждая работников брать неоплачиваемые переработки.

Пандемия коронавируса еще сильнее стерла рамки обычного графика, а работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем, включая выгорание, стресс и хроническую усталость.