В Госдуму внесли законопроект, делающий платным образование для детей мигрантов
Если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе
13 сентября 2024, 13:30, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.
"Причина обсуждается давно – дети иностранных работников в массе своей просто не готовы учиться на одном уровне. Мешают их базовая учебная подготовка (точнее, ее фактическое отсутствие), еле отлипающее от нуля знание русского языка, демонстративная неготовность к основным нормам и правилам поведения на нашей территории и замещение их своими, чуждыми для традиционной этнокультурной матрицы России", – отметил Нилов.
Парламентарий подчеркнул, что если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе. Чтобы полученные деньги шли в бюджет и тратились на "донастраивание внутренней системы образования".
Напомним, о законопроекте стало известно 7 сентября. Тогда Нилов пояснил, что бесконтрольное увеличение числа детей иностранцев ведет к нехватке мест в образовательных учреждениях и снижению успеваемости у всего класса.
13:43:00 13-09-2024
логично. здорово поздно, конечно.
13:58:39 13-09-2024
И что? Вообще русский учить не будут...
14:13:47 13-09-2024
Гость (13:58:39 13-09-2024) И что? Вообще русский учить не будут...... ок, неисполнение родителями обязательных требований. лишение - и аьдю. еще и штраф влепят.
вот тут, скажу вам точно - госаппарат отработает как надо. еще и с перебором.
15:27:35 13-09-2024
Гость (13:58:39 13-09-2024) И что? Вообще русский учить не будут...... Будут. За деньги.
14:08:25 13-09-2024
Не хотите строить школы, будете строить тюрьмы.
14:18:29 13-09-2024
Гость (14:08:25 13-09-2024) Не хотите строить школы, будете строить тюрьмы.... как-бы понастроено с запасом.
персоналу набрать - и можно запускать в экплуатацию.
14:43:29 13-09-2024
Вместо того чтобы планировать количество школ до строительства новых районов, Предлагают отключить последний механизм ассимиляции приезжих? Т.е. через 10 лет мы получим банды малолетных мигрантов без образования и возможности заработать. Ну почему депутаты не думают головой?
15:26:53 13-09-2024
Гость (14:43:29 13-09-2024) Вместо того чтобы планировать количество школ до строительст... думы думаются иным местом
15:31:04 13-09-2024
Гость (14:43:29 13-09-2024) Вместо того чтобы планировать количество школ до строительст... А сейчас как будто они прям спят и видят как ассимилироваться, ага))) Правильно придумали: не хотите образовываться платно - домой вэлком!
14:47:59 13-09-2024
Потрясающе! А то, что это приведёт буквально к созданию диаспор и гетто, им в голову не пришло?
16:18:12 13-09-2024
Гость (14:47:59 13-09-2024) Потрясающе! А то, что это приведёт буквально к созданию диас... Нет конечно. Ровно так же, как до здешних комментаторов не доходит, что поражение в правах каких-то категорий граждан в итоге приведет к поражению в правах их самих, любимых. Вон какой вой в веточке о том, что их дитяток не хотят до образования допускать. Какжитак, а нас-то за что. А за компанию.
16:24:02 13-09-2024
Гость (14:47:59 13-09-2024) Потрясающе! А то, что это приведёт буквально к созданию диас... Справиться - легче легкого.
Была бы цель поставлена.
15:05:32 13-09-2024
Бесконтрольное увеличение детей мигрантов ни к чему, конечно. Всех домой.
15:44:40 13-09-2024
Не платным, а невозможным в принципе. Семья и дети на территории РФ возможно только у граждан РФ. Трудовые мигранты отработали по предложению работодателя и уехали
20:01:02 13-09-2024
Гость (15:44:40 13-09-2024) Не платным, а невозможным в принципе. Семья и дети на террит... +
12:47:30 14-09-2024
А не проще создать для народа нормальные условия для развития демографии.