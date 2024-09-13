В Госдуму внесли законопроект, делающий платным образование для детей мигрантов

Если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе

13 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

"Причина обсуждается давно – дети иностранных работников в массе своей просто не готовы учиться на одном уровне. Мешают их базовая учебная подготовка (точнее, ее фактическое отсутствие), еле отлипающее от нуля знание русского языка, демонстративная неготовность к основным нормам и правилам поведения на нашей территории и замещение их своими, чуждыми для традиционной этнокультурной матрицы России", – отметил Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе. Чтобы полученные деньги шли в бюджет и тратились на "донастраивание внутренней системы образования".

Напомним, о законопроекте стало известно 7 сентября. Тогда Нилов пояснил, что бесконтрольное увеличение числа детей иностранцев ведет к нехватке мест в образовательных учреждениях и снижению успеваемости у всего класса.