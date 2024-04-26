В Госдуму внесли законопроект, позволяющий судебным приставам применять оружие
Это не только убережет приставов от агрессивных должников, но и повысит процент взысканий
26 апреля 2024, 17:40, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий судебным приставам применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в некоторых случаях, сообщает РИА Новости.
В тексте проекта указано, что сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных конституционными законами, Федеральным законом "Об органах принудительного исполнения РФ" и другими.
Ранее отмечалось, что приставы исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии. В связи с этим им предложили разрешить носить оружие и стрелять на поражение. По мнению экспертов, такая мера повысит эффективность работы приставов и, следовательно, значительно увеличит процент взысканий.
18:22:13 26-04-2024
Так всё-таки первоочередное наверное повысит взыскиваемость, да?
20:33:17 26-04-2024
Гость (18:22:13 26-04-2024) Так всё-таки первоочередное наверное повысит взыскиваемость,... не ну а чо удобно, пукалкой помахал, копыто прострелил и забрал все что захотел под видом долга.
только пусть пристава помнят что и против них могут применить огнестрел.
18:25:39 26-04-2024
Что творят слуги народа над Хозяином - народом и защитится не чем. При Сталине - Брежневе можно было свободно, без проблем купить ружье в любом сельпо и в охотничьем магазине города.
21:23:37 26-04-2024
А граждане имеют право защищаться?
21:23:45 26-04-2024
"но и повысит процент взысканий.. " - скорее повысит агрессию в обществе..
22:27:21 26-04-2024
Дадут оружие которые не могут им пользоваться. Это как безногому дать велосипед.
08:28:10 27-04-2024
жизнь все чудесатее и чудесатее... следующие-потребнадзор,энергетиков пора вооружить,хотел же чубайс энергетическую полицию создать.
12:41:52 27-04-2024
конечно нужно. Для отъема одной группировки у другой имущества оружие не повредит.