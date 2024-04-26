В Госдуму внесли законопроект, позволяющий судебным приставам применять оружие

Это не только убережет приставов от агрессивных должников, но и повысит процент взысканий

26 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий судебным приставам применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в некоторых случаях, сообщает РИА Новости.

В тексте проекта указано, что сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных конституционными законами, Федеральным законом "Об органах принудительного исполнения РФ" и другими.

Ранее отмечалось, что приставы исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии. В связи с этим им предложили разрешить носить оружие и стрелять на поражение. По мнению экспертов, такая мера повысит эффективность работы приставов и, следовательно, значительно увеличит процент взысканий.