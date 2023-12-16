В группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина вошли больше 750 человек

Кворум составляет 500 человек

16 декабря 2023, 18:37, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Свыше 750 человек при 500 необходимых зарегистрировались в инициативную группу избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом сказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, пишет "Интерфакс".

В дальнейшем будет составлен протокол, который направят в Центризбирком. Это позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.