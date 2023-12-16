Путин поучаствует в выборах как независимый кандидат
В "Единой России" заявили, что единогласно поддержат решение российского лидера
16 декабря 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: ТАСС
Владимир Путин будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.
"Он будет собирать подписи", – цитирует его РИА Новости.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что 17 декабря съезд партии "единогласно поддержит" выдвижение Путина.
8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
17:16:56 16-12-2023
Молодец!!!
17:30:03 16-12-2023
Поржал...
17:53:48 16-12-2023
Это и так понятно что он не от кого не зависит . В отличии от населения.
06:32:53 17-12-2023
Цирк уехал, а клоуны остались
08:53:22 17-12-2023
А он как независимый кандидат будет использовать административный ресурс или будет на общих основаниях?