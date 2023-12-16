НОВОСТИПолитика

Путин поучаствует в выборах как независимый кандидат

В "Единой России" заявили, что единогласно поддержат решение российского лидера

16 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Владимир Путин будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

"Он будет собирать подписи", – цитирует его РИА Новости.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что 17 декабря съезд партии "единогласно поддержит" выдвижение Путина.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин выборы

Комментарии 5

Avatar Picture
Правильно

17:16:56 16-12-2023

Молодец!!!

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

17:30:03 16-12-2023

Поржал...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:48 16-12-2023

Это и так понятно что он не от кого не зависит . В отличии от населения.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:32:53 17-12-2023

Цирк уехал, а клоуны остались

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:53:22 17-12-2023

А он как независимый кандидат будет использовать административный ресурс или будет на общих основаниях?

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров