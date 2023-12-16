Путин поучаствует в выборах как независимый кандидат

В "Единой России" заявили, что единогласно поддержат решение российского лидера

16 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: ТАСС

Владимир Путин будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

"Он будет собирать подписи", – цитирует его РИА Новости.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что 17 декабря съезд партии "единогласно поддержит" выдвижение Путина.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.