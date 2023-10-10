В ХАМАС оценили позицию России по палестино-израильскому конфликту
Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию
10 октября 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Палестинское движение ХАМАС считает достойной позицию России в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, сообщает РИА Новости.
"Позиция России была очень достойной", – отметил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.
Он также подчеркнул, что Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в СБ ООН.
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Накануне движение заявило о достижении целей и готовности к обсуждению перемирия.
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12:46:30 10-10-2023
Путин против Израиля ?
14:05:56 10-10-2023
Гость (12:46:30 10-10-2023) Путин против Израиля ?... Шаблон рвется?
12:52:14 10-10-2023
Израиль принаглел просто последнее время, вот его мордой в дерьмо и ткнули, пока легонько
12:56:03 10-10-2023
Гость (12:52:14 10-10-2023) Израиль принаглел просто последнее время, вот его мордой в д... Каковы ваши критерии принагления? Что именно евреи сделали плохо?
13:06:12 10-10-2023
Гость (12:56:03 10-10-2023) Каковы ваши критерии принагления? Что именно евреи сделали п... Израиль поставляет оружие ВСУ- куда уж хуже! И не надо исключительно государство Израиль ассрциировать с евреями. Евреи живут не только в Израиле. Зачем вы переводите стрелки на всех евреев? Комментатор писал именно о государственном образовании Израиль.
13:30:40 10-10-2023
Гость (13:06:12 10-10-2023) Израиль поставляет оружие ВСУ- куда уж хуже! И не надо исклю... а мы им газ поставляем, это ж бизнес
18:01:39 10-10-2023
Гость (12:56:03 10-10-2023) Каковы ваши критерии принагления? Что именно евреи сделали п... Они же бога убили :)
18:07:48 10-10-2023
Гость (18:01:39 10-10-2023) Они же бога убили :)... Ох уж эта школота... Христа распяли римляне. Но евреи его сдали без проблем. Так в книжках пишут. Сам не видел конечно.
03:46:20 29-10-2023
Гость (12:56:03 10-10-2023) Каковы ваши критерии принагления? Что именно евреи сделали п... Вы не видите что плохого тысячи умерли детей и т.д за что
13:01:41 10-10-2023
Гость (12:52:14 10-10-2023) Израиль принаглел просто последнее время, вот его мордой в д... Мордой дерьмо государство с ядерным оружием? Не получится! Израильтяне сопли жевать не будут!
13:04:53 10-10-2023
Гость (13:01:41 10-10-2023) Мордой дерьмо государство с ядерным оружием? Не получится! И... Будут и не только сопли, и не только жевать, но и проглатывать...
13:04:12 10-10-2023
То, что мы считаем "наглостью", евреи считают доблестью. Гуглим ивритское слово "хуцпа" и всё встаёт на своим места и никому ничего объяснять не надо. Пример: когда барнаульского раввина поймали с проституткой, отмазка была "Выполнят Завет Божий: плодитесь и размножайтесь".
13:12:08 10-10-2023
Гость (13:04:12 10-10-2023) То, что мы считаем "наглостью", евреи считают доблестью. Гуг... Ну хуцпа и хуцпа. В русском не меньше, а даже больше терминов, объясняющих. Хохлы просили ракеты, евреи их не продали. Евреи пускают к себе всех обладателей русского паспорта. У евреев нет проблем с русскими. Вообще не вижу причин к ним плохо относиться.
13:18:56 10-10-2023
Гость (13:12:08 10-10-2023)Хохлы просили ракеты, евреи их не продали. Ну а миномётные боеприпасы с кассетной начинкой очень даже продали. И всех вороватых мразей из РФ у себя приютили и не выдают... Можно много перечислять пакостей. Не, таких "друзей" за хрен да в музей...
13:37:24 10-10-2023
Гость (13:18:56 10-10-2023) Ну а миномётные боеприпасы с кассетной начинкой очень даже п... Не знаю ни одного примера продажи евреями оружия хохлам. Знаю, что евреи очень беспокоятся за настроение России. Знаю это изнутри. Евреи переживают за нашу возможность воздействовать на Иран и на арабов. Они считают Украинский конфликт частным делом России. Да, они пустили к себе хохлов. Но даже там им запретили вывешивать свои тряпки.
19:38:23 10-10-2023
Гость (13:37:24 10-10-2023) Не знаю ни одного примера продажи евреями оружия хохлам. Зна... Научись пользоваться поисковыми системами интернета и узнаешь! А то прямо митрофанушка: не знаю, не знаю! Знать не хочешь, вот и всё!
14:48:19 10-10-2023
Гость (13:18:56 10-10-2023) Ну а миномётные боеприпасы с кассетной начинкой очень даже п... Дорогой, "вороватых мразей" как ты говоришь, в России осталось достаточно, а так СВО - то вообще все "хорошо"
19:31:11 10-10-2023
Гость (13:12:08 10-10-2023) Ну хуцпа и хуцпа. В русском не меньше, а даже больше термино... Укропы просили ракеты... И вдруг у Израиля в первый же день конфликта не хватило ракет ПВО, запросили у США. Совпадение? Или они втихушку ракеты кому-то в шароварах всё-таки ранее передали?
13:08:53 10-10-2023
На самом деле - все прозачно.Все идет от дедушки Байдена , а он зная что он скоро отойдет в "мир иной" делает все без оглядки на окружение (даже своих кукловодов сенаторов и демократов) и это безрассудство и шизофриния может привести к трагедии нашей планеты.И на данное время сбываются слова извесного нам актера ( без фамилей) - что сила в ПРАВДЕ а правда пока на стороне РФ хотите вы этого или нет. PS Идейных хохлов- нацистов прошу не беспокоить - ваша участь извесна будете танцевать барыню и скоро...
13:20:41 10-10-2023
предлагаем туры в Египет :) и в дЖидду за счёт патриарха Кирилла, благослови, Хосподи :)
13:42:20 10-10-2023
Все смешалось в доме Облонских. Кто за кого, не ясно? Вроде Израиль за США и немного на Украину, но зато против нацизма и на итоги II мировой одинаково смотрит с РФ и русскоговорящих там много. А эти ребята, что против них (писать то их нельзя вроде, они ж запрещены) жестоко поступают, не гуманно, но их Иран поддерживает и Турция, а это теперь наши друзья. Вот дилемма. Кому сейчас симпатизировать то?
13:48:00 10-10-2023
Гость (13:42:20 10-10-2023) Все смешалось в доме Облонских. Кто за кого, не ясно? Вроде ... На самом деле Израиль уже не совсем против фашизма. Бандеру, например, он уже не считает фашистом.
14:12:44 10-10-2023
Гость (13:48:00 10-10-2023) На самом деле Израиль уже не совсем против фашизма. Бандеру,... А Бандера и не фашист. Фашисты были в Италии, а в Германии- нацисты, и Бандера тоже нацист. Это немного совершенно разные идеологии, но внешне сильно похожие.
19:36:18 10-10-2023
Гость (14:12:44 10-10-2023) А Бандера и не фашист. Фашисты были в Италии, а в Германии- ... Ой, вот не надо переводить стрелки в дискуссию о разнице фашизма-нацизма. Придумали, понимаешь, отмазку - "фашисты не нацисты, нацисты не фашисты". В советское время это было одно понятие, более широкое, чем только ваше определение отдельно фашизма и отдельно нацизма. Сейчас эти понятия одно целое.
14:03:25 10-10-2023
Гость (13:42:20 10-10-2023) Все смешалось в доме Облонских. Кто за кого, не ясно? Вроде ... Кому сейчас симпатизировать то? ---- зачем кому-то симпатизировать, надо как к нам, так и мы к ним. Израиль немного к Украине, тогда мы немного к Палестине. Немного. Как они к Украине. Турция тоже Крым не признает, поэтому не друг, поэтому мы тоже немного за Иран, их конкурент и немного за курдов и сирийцев, почти их врагов. Тоже немного. Симпатии тут не при чем, чисто геополитика
16:12:45 10-10-2023
Гость (14:03:25 10-10-2023) Кому сейчас симпатизировать то? ---- зачем кому-то симпатизи... Каждый кто вплетает в свои рассуждения понятие "Геополитика" признается что сам ничего не понимает, ну или врет для какой-то цели. Лженаучный термин хорош лишь тем, что при общении с такими же малообразованными в этом вопросе можно притвориться экспертом.
16:15:47 10-10-2023
Гость (14:03:25 10-10-2023) Кому сейчас симпатизировать то? ---- зачем кому-то симпатизи... Как удобно вы описали. Ни чего не понимаете, развитие событий не предвидите. Но на любое событие можно сказать: "Я за говорил! это наш союзник (или мы немного против него)"
16:08:12 10-10-2023
Гость (13:42:20 10-10-2023) Все смешалось в доме Облонских. Кто за кого, не ясно? Вроде ... Читайте основные работы Ленина, и не будет каша в голове.
14:08:55 10-10-2023
Исламский терроризм - это хорошо? Вы серьезно? Читаешь посты и волосы дыбом! Любой терроризм не имеет право на существование. И должен быть уничтожен. Израиль поставит все на свои месте, бес сомнения.
14:18:44 10-10-2023
Гость (14:08:55 10-10-2023) Исламский терроризм - это хорошо? Вы серьезно? Читаешь посты... А сносить бульдозерами целые арабские деревни- не терроризм? Израиль получит по носу, и очень больно.
14:33:50 10-10-2023
Гость (14:18:44 10-10-2023) А сносить бульдозерами целые арабские деревни- не терроризм?... Сносят поселения террористов, с террористами не договариваются, их уничтожают.
14:48:06 10-10-2023
Гость (14:33:50 10-10-2023) Сносят поселения террористов, с террористами не договаривают... Террористов? Которые массово больше 2000 лет жили на этой земле и разом стали террористами? Это и есть "хуцпа". Вы напоминаете мне молодого еврея, убившего своих родителей и просящего снисхождения на том основании, что он сирота.
14:57:35 10-10-2023
Гость (14:48:06 10-10-2023) Террористов? Которые массово больше 2000 лет жили на этой зе... При проверке этих "мирных" поселенцев обнаруживают горы оружия, запасы мощной взрывчатки, радиоуправляемые мину и фугасы. Для чего они они им?
15:02:39 10-10-2023
Гость (14:57:35 10-10-2023) При проверке этих "мирных" поселенцев обнаруживают горы оруж... Э, нет. Люди живут на своей земле, и тут к ним заявляются некие "избранные" и говорят- "Мы снесём твой дом, нам тут нравится, а причиной, почему снесём твой дом в том, что ты хранишь оружие"... Так понятнее? Тогда поинтересуйся, зачем американцы создают себе целые арсеналы оружия, с кем воевать собираются? Или "тут не то"?
16:24:53 10-10-2023
Гость (14:08:55 10-10-2023) Исламский терроризм - это хорошо? Вы серьезно? Читаешь посты... Да там вроде нет стороны которая белая и пушистая. Каждая сторона не решает вопрос, а только усугубляет. И все под лживые слова о заботе о населении. Одни резню устроили, а теперь спрячутся в пересмешку с мирными. Другие отгородили стеной 2 млн людей другой национальности, создав самую большую тюрьму на земле и удивляются почему из-за стены вырываются озверелые люди.
18:13:12 10-10-2023
Гость (14:08:55 10-10-2023) Исламский терроризм - это хорошо? Вы серьезно? Читаешь посты... Вы говорите "бес"? описка по-Фрейду!
14:20:40 10-10-2023
У многих комментаторов ст. 205.2. УК РФ очень явно прорисовывается. Убивали мирных граждан, зачастую иностранцев.
14:40:00 10-10-2023
Гость (14:20:40 10-10-2023) У многих комментаторов ст. 205.2. УК РФ очень явно прорисовы... Бомбили мирных граждан. Тут статьи 356 и 357 УК РФ. У некоторых комментаторов прорисовывается соучастие. Да и 205.2 к призывам сноса ракетами жилых многоэтажек тоже подходит
14:52:15 10-10-2023
Гость (14:40:00 10-10-2023) Бомбили мирных граждан. Тут статьи 356 и 357 УК РФ. У некото... Правильно, Израиль постоянно бомбит мирных граждан, на протяжении многих лет. Так же, как украинские нацитсты бомбят Донбасс. Так что не стоит подтягивать статьи УК... а то ведь и назад может прилететь.
16:21:08 10-10-2023
Гость (14:03:25 10-10-2023) Кому сейчас симпатизировать то? ---- зачем кому-то симпатизировать .... Наверное автор имел ввиду куда диван вертеть? ну вот еще вчера были нормальные спецы по СВО.. так давай переобуваться в воздухе.. а до этого ковидоведы...
19:06:30 10-10-2023
Добрые израильтяне мирно присвоили себе больше 70% арабских земель, коренных обитателей загнали в гетто и огородили забором с колючей проволокой. Правда, удивительно- за что это их арабы недолюбливают? А восстания в нацистских концлагерях вы тоже осуждаете? Насилие против надзирателей все-таки...