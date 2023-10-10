В ХАМАС оценили позицию России по палестино-израильскому конфликту

Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию

10 октября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Палестинское движение ХАМАС считает достойной позицию России в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, сообщает РИА Новости.

"Позиция России была очень достойной", – отметил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Он также подчеркнул, что Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в СБ ООН.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Накануне движение заявило о достижении целей и готовности к обсуждению перемирия.