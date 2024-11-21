В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не нашли русофобского контента
По словам депутата Антона Горелкина, в игре обнаружили большое количество багов
21 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не нашли русофобского контента, но обнаружили множество багов, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале.
По его словам, "некоторые источники" называют тайтл "абсолютно неиграбельным", сравнивая его с сырым релизом Cyberpunk 2077.
Также добавил, что его подписчики предложили очистить игру "от возможного экстремизма", сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, направляя собранные деньги на нужды СВО. "Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча", – заключил парламентарий.
S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября на Windows и Xbox Series X/S. Только в Steam онлайн игры на релизе превысил 100 тысяч человек. Это рекорд для серии.
Средняя оценка шутера на Metacritic составила 74 балла из 100 на основе 52 обзоров. В то же время пользовательские отзывы об игре в Steam отмечены как "очень положительные": 80% из 5,7 тыс. оставивших свое мнение игроков остались довольны. Из явных недостатков геймеры указывают на проблемы с производительностью.
Купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в России официально нельзя. Также у игры нет русской озвучки. Тайтл создала украинская студия GSC Game World, которая сейчас базируется в Чехии. Авторы поддерживают ВСУ и осуждают российскую спецоперацию на Украине.
Депутат Антон Горелкин ранее сказал, что игра "имеет все шансы" быть запрещенной в России, если после ее выхода там обнаружат экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни или другую противоправную информацию.
08:48:33 21-11-2024
Антон сам играл?
08:52:00 21-11-2024
теперь во всех играх будут искать русофобские корни? кому то заняться нечем вообще? ....а ведь эти незанятые люди живут за наши налоги...а на заводах места пустуют, так может их лучше туда?
09:07:13 21-11-2024
Гость (08:52:00 21-11-2024) теперь во всех играх будут искать русофобские корни? кому то... А кто будет о России думать?
10:21:50 21-11-2024
Гость (09:07:13 21-11-2024) А кто будет о России думать?... кто защищает в окопах тот и думает, но никак не те,кто штаны протирает на высоких постах
09:00:24 21-11-2024
В игре то может и нет, а вот на высказывания и действия разработчиков то посмотрите.
10:09:39 21-11-2024
контора активно донатит ВСУ , а степашки бегут ей деньги несут.
10:22:15 21-11-2024
гость (10:09:39 21-11-2024) контора активно донатит ВСУ , а степашки бегут ей деньги нес... игру ночью на торрент выложили. незачем деньги нести.