По словам депутата Антона Горелкина, в игре обнаружили большое количество багов

21 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 / Steam

В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не нашли русофобского контента, но обнаружили множество багов, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале.

По его словам, "некоторые источники" называют тайтл "абсолютно неиграбельным", сравнивая его с сырым релизом Cyberpunk 2077.

Также добавил, что его подписчики предложили очистить игру "от возможного экстремизма", сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, направляя собранные деньги на нужды СВО. "Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча", – заключил парламентарий.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября на Windows и Xbox Series X/S. Только в Steam онлайн игры на релизе превысил 100 тысяч человек. Это рекорд для серии.

Средняя оценка шутера на Metacritic составила 74 балла из 100 на основе 52 обзоров. В то же время пользовательские отзывы об игре в Steam отмечены как "очень положительные": 80% из 5,7 тыс. оставивших свое мнение игроков остались довольны. Из явных недостатков геймеры указывают на проблемы с производительностью.

Купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в России официально нельзя. Также у игры нет русской озвучки. Тайтл создала украинская студия GSC Game World, которая сейчас базируется в Чехии. Авторы поддерживают ВСУ и осуждают российскую спецоперацию на Украине.

Депутат Антон Горелкин ранее сказал, что игра "имеет все шансы" быть запрещенной в России, если после ее выхода там обнаружат экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни или другую противоправную информацию.