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В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Мужчина сотрудничал с "Моссадом" за деньги

22 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Иране казнили мужчину, обвиненного в передаче информации израильской разведке "Моссад", сообщает иранское агентство Nour News. В частности, он собирал и передавал данные об отдельных иранских гражданах.

Мужчина сотрудничал с "Моссадом" за денежное вознаграждение, еженедельно предоставляя отчеты своему куратору, который находился в одной из стран Персидского залива.

Личность казненного и подробности не уточняются.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

Происшествия Израиль Иран

Комментарии 5

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Кхм...

16:23:08 22-06-2025

Сотрудничал за деньги со всеми разведками мира🤣🤣🤣🤣

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Гость

07:54:20 23-06-2025

Жестко. У нас просто садят

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гость

10:09:18 23-06-2025

Гость (07:54:20 23-06-2025) Жестко. У нас просто садят... никуда их не садят, их отпускают, и они живут с наворованным добром.

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Гость

10:57:18 23-06-2025

гость (10:09:18 23-06-2025) никуда их не садят, их отпускают, и они живут с наворованны... Они же не воруют, им за сотрудничание из-за бугра платят. И ни одного еще не отпустили. Может обменяли. Но точно не казнят

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Гость

08:04:51 23-06-2025

У нас просто садят на государственный бюджет....

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