В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Мужчина сотрудничал с "Моссадом" за деньги

22 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Иране казнили мужчину, обвиненного в передаче информации израильской разведке "Моссад", сообщает иранское агентство Nour News. В частности, он собирал и передавал данные об отдельных иранских гражданах.

Мужчина сотрудничал с "Моссадом" за денежное вознаграждение, еженедельно предоставляя отчеты своему куратору, который находился в одной из стран Персидского залива.

Личность казненного и подробности не уточняются.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.