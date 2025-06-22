В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
Мужчина сотрудничал с "Моссадом" за деньги
22 июня 2025, 16:00, ИА Амител
В Иране казнили мужчину, обвиненного в передаче информации израильской разведке "Моссад", сообщает иранское агентство Nour News. В частности, он собирал и передавал данные об отдельных иранских гражданах.
Мужчина сотрудничал с "Моссадом" за денежное вознаграждение, еженедельно предоставляя отчеты своему куратору, который находился в одной из стран Персидского залива.
Личность казненного и подробности не уточняются.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
16:23:08 22-06-2025
Сотрудничал за деньги со всеми разведками мира🤣🤣🤣🤣
07:54:20 23-06-2025
Жестко. У нас просто садят
10:09:18 23-06-2025
Гость (07:54:20 23-06-2025) Жестко. У нас просто садят... никуда их не садят, их отпускают, и они живут с наворованным добром.
10:57:18 23-06-2025
гость (10:09:18 23-06-2025) никуда их не садят, их отпускают, и они живут с наворованны... Они же не воруют, им за сотрудничание из-за бугра платят. И ни одного еще не отпустили. Может обменяли. Но точно не казнят
08:04:51 23-06-2025
У нас просто садят на государственный бюджет....