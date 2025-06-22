Глава МИД Ирана ответил на "преступные" удары США по ядерным объектам
Иран оставляет за собой все варианты для защиты суверенитета, отметил Арагчи
22 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам" в Фордо, Натанзе и Исфахана. Атака будет иметь долговременные последствия, отметил он.
"Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, противозаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом ООН и его положениями, разрешающими законную самооборону, Иран оставляет за собой все варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа", – написал Арагчи в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации он также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.
Кроме того, Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН. Как сообщает ТАСС, иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани направил соответствующее письмо председателю Совбеза и генсеку ООН.
"В свете серьезных и далеко идущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", – говорится в письме.
Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
13:29:07 22-06-2025
Путин за Иран что-ли ?
14:54:44 22-06-2025
Гость (13:29:07 22-06-2025) Путин за Иран что-ли ?... нет, блин. За Израиль
16:45:42 22-06-2025
Гость (13:29:07 22-06-2025) Путин за Иран что-ли ?... Да.
18:55:07 22-06-2025
Гость (13:29:07 22-06-2025) Путин за Иран что-ли ?... Путин за Россию
00:27:12 23-06-2025
Гость (18:55:07 22-06-2025) Путин за Россию... тссс...это секрет
15:30:11 22-06-2025
Похоже евреям мало досталось в 40-х прошлого столетия. Наскребут на свою тощую шею, потом опять плакаться будут, что их обидели и унизили. А америкосы, видимо, давно завалы своих бетонных муравейников не разгребали.
16:25:00 22-06-2025
"Мы за мир. И, желательно, весь!"
🤣
17:38:59 22-06-2025
По 'мирным ядерным объектам' (16:25:00 22-06-2025) "Мы за мир. И, желательно, весь!"🤣... - Мы так боремся за мир, что потом вся Земля будет засыпана радиоактивным пеплом (с)
- Будет такая борьба за мир, что все сдохнут (с)
18:51:40 22-06-2025
По 'мирным ядерным объектам' (16:25:00 22-06-2025) "Мы за мир. И, желательно, весь!"🤣...
По-моему Россия в самом хвосте борцов за мир.
00:28:24 23-06-2025
Гость (18:51:40 22-06-2025) По-моему Россия в самом хвосте борцов за мир. ... Воевала, воюет и будет воевать!