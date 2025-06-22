Глава МИД Ирана ответил на "преступные" удары США по ядерным объектам

Иран оставляет за собой все варианты для защиты суверенитета, отметил Арагчи

22 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам" в Фордо, Натанзе и Исфахана. Атака будет иметь долговременные последствия, отметил он.

"Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, противозаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом ООН и его положениями, разрешающими законную самооборону, Иран оставляет за собой все варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа", – написал Арагчи в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации он также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.

Кроме того, Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН. Как сообщает ТАСС, иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани направил соответствующее письмо председателю Совбеза и генсеку ООН.

"В свете серьезных и далеко идущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", – говорится в письме.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.