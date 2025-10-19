В Ижевске женщину-инвалида избили после замечания пьяной компании

Также во время нападения у горожанки украли сумку с 20 тыс. руб., но после вмешательства полиции вернули только 10 тысяч

19 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ижевске произошел инцидент с жестоким избиением 41-летней женщины-инвалида. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", местная жительница Ирина возвращалась домой и сделала замечание шумевшей у подъезда компании в нетрезвом состоянии.

В ответ на замечание одна из женщин показала бордовое удостоверение, однако пострадавшая из-за проблем со зрением не смогла рассмотреть документ. Когда Ирина попыталась сфотографировать удостоверение, у нее вырвали телефон и жестоко избили.

Подруга пострадавшей сообщила, что у женщины были крупные синяки, и первое время она не могла открывать глаза. Также во время нападения у Ирины украли сумку, где было 20 тысяч рублей, но после вмешательства полиции вернули только 10 тысяч.

Инцидент произошел еще в сентябре, но результаты судмедэкспертизы пострадавшая получила лишь сейчас. По словам подруги, Ирина находится в подавленном состоянии, испытывает чувство стыда и унижения.

Уголовное дело по статье о побоях было возбуждено следствием лишь недавно, спустя значительное время после произошедшего.

