В Барнауле пенсионера избили топором на глазах у внука
Проводится доследственная проверка
29 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
В Барнауле 72-летний пенсионер был жестоко избит в собственном доме на улице Димитрова. По словам родственников, конфликт начался со спора о границах забора с соседкой, которая пригрозила позвать зятя для "разборок", сообщает "Подслушано Барнаул".
Спустя полтора часа в дом ворвались двое нетрезвых мужчин с металлической палкой и топором. Они избивали пенсионера по голове и телу, пока за происходящим в ужасе наблюдал его несовершеннолетний внук. Мальчик успел вызвать полицию, но нападавшие скрылись до приезда правоохранителей.
Пенсионер получил тяжелейшие травмы: пробита голова, переломы обеих рук (один открытый), многочисленные ушибы и повреждения внутренних органов. Мужчина остается в тяжелом состоянии и не может самостоятельно передвигаться.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что проводится доследственная проверка по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". По версии следствия, конфликт произошел не в доме, а на улице, и пенсионер сам начал драку. Также утверждается, что несовершеннолетний не видел инцидента.
А что, разве границы участков не определяются соответствующими государственными структурами? Только самими владельцами и посредством силового метода?
Покушение на убийство.
Это же как нужно людей довести чтобы к тебе в дом пришли с трубой и топором. Начало канфликта не освещено. Не известно что этот пенс вытворял. Может быть и по заслугам отхватил.
А соседка за подстрекательство пусть ответит. Согласна с первым комментарием - есть такие специальные законы...
Светлана (22:44:21 29-09-2025) А соседка за подстрекательство пусть ответит. Согласна с п... Соседка была явно заказчицей всего этого беспредела, ей и должен быть самый большой срок