В Барнауле пенсионера избили топором на глазах у внука

Проводится доследственная проверка

29 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 72-летний пенсионер был жестоко избит в собственном доме на улице Димитрова. По словам родственников, конфликт начался со спора о границах забора с соседкой, которая пригрозила позвать зятя для "разборок", сообщает "Подслушано Барнаул".

Спустя полтора часа в дом ворвались двое нетрезвых мужчин с металлической палкой и топором. Они избивали пенсионера по голове и телу, пока за происходящим в ужасе наблюдал его несовершеннолетний внук. Мальчик успел вызвать полицию, но нападавшие скрылись до приезда правоохранителей.

Пенсионер получил тяжелейшие травмы: пробита голова, переломы обеих рук (один открытый), многочисленные ушибы и повреждения внутренних органов. Мужчина остается в тяжелом состоянии и не может самостоятельно передвигаться.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что проводится доследственная проверка по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". По версии следствия, конфликт произошел не в доме, а на улице, и пенсионер сам начал драку. Также утверждается, что несовершеннолетний не видел инцидента.