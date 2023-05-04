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В каком месяце выгоднее всего брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах?

Планируя отпуск, многие сотрудники задаются вопросом, когда с финансовой точки зрения выгоднее брать дни отдыха

04 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Планируя свой отпуск мы, чаще всего, руководствуемся желанием посетить конкретное место, ценами на путёвки, скидками на авиабилеты и погодой. Но при этом не все знают о том, что определённые месяцы являются наиболее выгодными и отпускных можно получить больше. Причём разница в деньгах может оказаться приличной. Как не прогадать с отпускными, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1

В каком месяце выгоднее всего сходить в отпуск в 2023 году?

Независимо от года, самый выгодный в финансовом плане месяц для отпуска – это август. На втором месте идут октябрь и март. А замыкают тройку благоприятных по размеру отпускных месяцев июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь. Вся хитрость кроется в том, чем больше в месяце рабочих дней, тем больше отпускных вы получите.

Самыми неденежными для отпуска являются январь, май, на которые приходятся много праздничных дней, а также короткий февраль. В эти месяцы за счёт каникул один день стоит дороже, поэтому, если говорить именно о выгоде, то в эти периоды лучше работать, чем отдыхать.

Оговоримся сразу: такое правило распространяется на тех, кто работает на "пятидневке". Если вы трудитесь посменно, например, "сутки через трое", тогда особой разницы при выборе периода отпуска не будет.

2

Как рассчитываются отпускные?

Тут всё просто: весь ваш официальный доход за год, включая зарплату, премии, надбавки за стаж и переработки, делят на 12, то есть на количество месяцев. Отметим, что отпускные, больничные и командировочные в расчёт не входят. Полученную сумму делят ещё раз – теперь на 29,3 (это среднемесячное количество дней в году), а потом умножают на количество дней отпуска.

Поэтому если в вашей компании выплачивают премии, в отпуск лучше идти уже после её получения – в этом случае она тоже войдёт в расчёт отпускных. То же самое касается повышения зарплаты. Если, условно, с 1 июня вам обещают её поднять, лучше дождаться этой выплаты, а потом с радостным сердцем можно и в отпуск.

3

А есть ещё какие-то хитрости с отпускными?

Да, поделимся с вами секретом, если вы вдруг его ещё не знаете. При определении дат отпуска включайте в него выходные дни. В этом случае вам их тоже оплатят. То есть если вы напишете заявление на отпуск с понедельника по пятницу, отпускные перечислят только за пять дней. А если вы укажете в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит целую неделю. Хорошего вам отпуска, ярких впечатлений и обязательно купите себе что-то для души на "дополнительные" отпускные.
4

За сколько дней до отпуска работодатель должен перечислить отпускные?

Работодатель должен выплатить работнику отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска.
Туризм отдых и развлечения отпуск

Комментарии 3

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Гость

11:17:13 04-05-2023

Работодатель должен выплатить.. во...должен но не обязан, так что платит когда хочет

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Гость

11:54:43 04-05-2023

Выгоднее всего брать отпуск во время простоя на производстве и пустого месяца в продажах.

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Гость

12:07:35 04-05-2023

Отпуск. Это что такое? Он еще и оплачивается? Есть зимние и майские выходные, вот и отдыхайте.

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