В каком месяце выгоднее всего брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах?
Планируя отпуск, многие сотрудники задаются вопросом, когда с финансовой точки зрения выгоднее брать дни отдыха
04 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Планируя свой отпуск мы, чаще всего, руководствуемся желанием посетить конкретное место, ценами на путёвки, скидками на авиабилеты и погодой. Но при этом не все знают о том, что определённые месяцы являются наиболее выгодными и отпускных можно получить больше. Причём разница в деньгах может оказаться приличной. Как не прогадать с отпускными, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
В каком месяце выгоднее всего сходить в отпуск в 2023 году?
Независимо от года, самый выгодный в финансовом плане месяц для отпуска – это август. На втором месте идут октябрь и март. А замыкают тройку благоприятных по размеру отпускных месяцев июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь. Вся хитрость кроется в том, чем больше в месяце рабочих дней, тем больше отпускных вы получите.
Самыми неденежными для отпуска являются январь, май, на которые приходятся много праздничных дней, а также короткий февраль. В эти месяцы за счёт каникул один день стоит дороже, поэтому, если говорить именно о выгоде, то в эти периоды лучше работать, чем отдыхать.
Оговоримся сразу: такое правило распространяется на тех, кто работает на "пятидневке". Если вы трудитесь посменно, например, "сутки через трое", тогда особой разницы при выборе периода отпуска не будет.
Как рассчитываются отпускные?
Тут всё просто: весь ваш официальный доход за год, включая зарплату, премии, надбавки за стаж и переработки, делят на 12, то есть на количество месяцев. Отметим, что отпускные, больничные и командировочные в расчёт не входят. Полученную сумму делят ещё раз – теперь на 29,3 (это среднемесячное количество дней в году), а потом умножают на количество дней отпуска.
Поэтому если в вашей компании выплачивают премии, в отпуск лучше идти уже после её получения – в этом случае она тоже войдёт в расчёт отпускных. То же самое касается повышения зарплаты. Если, условно, с 1 июня вам обещают её поднять, лучше дождаться этой выплаты, а потом с радостным сердцем можно и в отпуск.
11:17:13 04-05-2023
Работодатель должен выплатить.. во...должен но не обязан, так что платит когда хочет
11:54:43 04-05-2023
Выгоднее всего брать отпуск во время простоя на производстве и пустого месяца в продажах.
12:07:35 04-05-2023
Отпуск. Это что такое? Он еще и оплачивается? Есть зимние и майские выходные, вот и отдыхайте.