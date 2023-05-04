Независимо от года, самый выгодный в финансовом плане месяц для отпуска – это август. На втором месте идут октябрь и март. А замыкают тройку благоприятных по размеру отпускных месяцев июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь. Вся хитрость кроется в том, чем больше в месяце рабочих дней, тем больше отпускных вы получите.

Самыми неденежными для отпуска являются январь, май, на которые приходятся много праздничных дней, а также короткий февраль. В эти месяцы за счёт каникул один день стоит дороже, поэтому, если говорить именно о выгоде, то в эти периоды лучше работать, чем отдыхать.

Оговоримся сразу: такое правило распространяется на тех, кто работает на "пятидневке". Если вы трудитесь посменно, например, "сутки через трое", тогда особой разницы при выборе периода отпуска не будет.