В какую частную школу в Барнауле можно отдать ребенка?
В TOP It School сейчас как раз объявлен набор детей с 1 по 9 класс на 2024–2025 учебный год
10 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KHYWW
Задумались о том, чтобы отдать ребенка в частную школу? Хорошее решение, ведь, как правило, в частных школах более углубленное изучение многих дисциплин. Есть современные предметы, обучение передовым технологиям, сильная подготовка к академическим экзаменам и профориентация с раннего возраста. А еще комфортное обучение в мини-группах и никаких домашних заданий. Это мы сейчас не о любой школе, а о TOP It School ("Топ Ит Скул").
Что это за школа?
TOP It School – это современная частная школа. Ее программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и предполагает углубленное изучение IT и английского языка.
Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров "Академии ТОП". На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых, IT-колледж (130 филиалов), IT-университет (15 филиалов), языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.
В какие классы сейчас идет набор?
Сейчас в TOP It School объявлен набор детей на 2024-2025 учебный год в:
- начальную школу с 1-го по 4-й класс;
- среднюю школу с 5-го по 9-й класс;
- группы по подготовке к школе для детей с 5 до 7 лет.
Чему учат в этой школе?
Акцент здесь на информационных технологиях. TOP It School дает возможность детям попробовать себя в IT-направлениях. Они учатся программировать, моделировать 3D-объекты, разрабатывать мобильные приложения, игры, сайты, конструировать роботов, создавать дизайн, проводить фото- и видеосъемку. Ребята делают индивидуальные и совместные проекты под руководством педагогов с опытом в IT.
Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа, раскрывают возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.
А еще здесь, начиная с 1-го класса, ежедневно проходят занятия по английскому языку. Предусмотрено большое количество практических занятий. Кроме этого, есть разговорный клуб Speaking Club ("Спикинг клаб") и театральная студия English Drama ("Инглиш драма"). Не выезжая из города, ученики TOP It School могут общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится "Академия ТОП". Все это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского.
Кроме основных предметов, дети развивают soft skills ("софт скиллс"), или "мягкие навыки". Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Все это помогает ребенку обрести уверенность в себе, в своих способностях и учит взаимодействовать с другими.
Как проходит обучение?
Занятия проходят в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Домашнюю работу ученикам делать не нужно, поскольку они все успевают выполнить в школе под контролем опытных учителей и тьюторов.
Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. Здесь предусмотрено сбалансированное трехразовое питание. Меню разработано с учетом возрастных особенностей детей. На протяжении учебного года родители получают еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.
TOP It School заботится о том, чтобы в школе была психологически комфортная атмосфера. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы. Именно в такой теплой и дружеской среде раскрывается многогранный потенциал ребенка.
Как попасть в частную школу?
Чтобы поступить в частную школу, необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование.
Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP It School, 15 июня 2024 года в 11:00 состоится день открытых дверей. На мероприятии вы сможете получить всю необходимую информацию о программе и условиях поступления. Количество мест на 2024-2025 учебный год ограничено.
АНО ДПО Филиал "Академия ТОП Барнаул"
Адрес: улица Кирова, 51а
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт topitschool.ruВозрастное ограничение 6+
11:10:36 10-06-2024
Школа так себе!
11:12:51 10-06-2024
Можно отдать в любую.
Чем дороже, тем богаче.
11:35:05 10-06-2024
Гость (11:12:51 10-06-2024) Можно отдать в любую.Чем дороже, тем богаче.... Стоимость начальной школы примерно, не подскажете??
16:16:28 10-06-2024
Гость (11:35:05 10-06-2024) Стоимость начальной школы примерно, не подскажете?? ... 500т.р. один год, на сайте есть информация
11:53:34 10-06-2024
Народ не знает , как изощриться
12:36:07 10-06-2024
Ни в какую !
13:29:38 10-06-2024
Поддержите люди частную школу ! Так как и частные поликлиники и больницы .Видимо у людей деньги лишние
13:45:52 10-06-2024
тьютеры, дайджесты, софт скилс, личностное развитие.. Эта низкопробная маркетинговая пурга реально работает?
17:16:45 10-06-2024
Гость (13:45:52 10-06-2024) тьютеры, дайджесты, софт скилс, личностное развитие.. Эта н...
Только выпускники потом огэ по пять лет сдают и сдать не могут.
17:27:51 10-06-2024
Гость (17:16:45 10-06-2024) Только выпускники потом огэ по пять лет сдают и сдать не... Ну если кто-то повелся лишь на эти откровенно школотские понты, то видимо он сам себе злобный Буратино.
20:43:31 10-06-2024
Гость (17:27:51 10-06-2024) Ну если кто-то повелся лишь на эти откровенно школотские пон...
Это так. Частные школы - это только понты.