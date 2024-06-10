В какую частную школу в Барнауле можно отдать ребенка?

В TOP It School сейчас как раз объявлен набор детей с 1 по 9 класс на 2024–2025 учебный год

10 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KHYWW

TOP It School / Фото предоставлено образовательным учреждением

Задумались о том, чтобы отдать ребенка в частную школу? Хорошее решение, ведь, как правило, в частных школах более углубленное изучение многих дисциплин. Есть современные предметы, обучение передовым технологиям, сильная подготовка к академическим экзаменам и профориентация с раннего возраста. А еще комфортное обучение в мини-группах и никаких домашних заданий. Это мы сейчас не о любой школе, а о TOP It School ("Топ Ит Скул").

Что это за школа?

TOP It School – это современная частная школа. Ее программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и предполагает углубленное изучение IT и английского языка.

Школа входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров "Академии ТОП". На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых, IT-колледж (130 филиалов), IT-университет (15 филиалов), языковая академия (20 филиалов). Проводятся междугородние и международные детские лагеря.

В какие классы сейчас идет набор?

Сейчас в TOP It School объявлен набор детей на 2024-2025 учебный год в:

TOP It School / Фото предоставлено образовательным учреждением

Чему учат в этой школе?

Акцент здесь на информационных технологиях. TOP It School дает возможность детям попробовать себя в IT-направлениях. Они учатся программировать, моделировать 3D-объекты, разрабатывать мобильные приложения, игры, сайты, конструировать роботов, создавать дизайн, проводить фото- и видеосъемку. Ребята делают индивидуальные и совместные проекты под руководством педагогов с опытом в IT.

Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности. Основные учебные блоки, которые реализует программа, раскрывают возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

А еще здесь, начиная с 1-го класса, ежедневно проходят занятия по английскому языку. Предусмотрено большое количество практических занятий. Кроме этого, есть разговорный клуб Speaking Club ("Спикинг клаб") и театральная студия English Drama ("Инглиш драма"). Не выезжая из города, ученики TOP It School могут общаться на английском языке через телемосты с детьми из других городов и стран, где находится "Академия ТОП". Все это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского.

Кроме основных предметов, дети развивают soft skills ("софт скиллс"), или "мягкие навыки". Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Все это помогает ребенку обрести уверенность в себе, в своих способностях и учит взаимодействовать с другими.

TOP It School / Фото предоставлено образовательным учреждением

Как проходит обучение?

Занятия проходят в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Домашнюю работу ученикам делать не нужно, поскольку они все успевают выполнить в школе под контролем опытных учителей и тьюторов.

Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. Здесь предусмотрено сбалансированное трехразовое питание. Меню разработано с учетом возрастных особенностей детей. На протяжении учебного года родители получают еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

TOP It School заботится о том, чтобы в школе была психологически комфортная атмосфера. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы. Именно в такой теплой и дружеской среде раскрывается многогранный потенциал ребенка.

Как попасть в частную школу?

Чтобы поступить в частную школу, необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование.

Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP It School, 15 июня 2024 года в 11:00 состоится день открытых дверей. На мероприятии вы сможете получить всю необходимую информацию о программе и условиях поступления. Количество мест на 2024-2025 учебный год ограничено.

АНО ДПО Филиал "Академия ТОП Барнаул"

Адрес: улица Кирова, 51а

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт topitschool.ruВозрастное ограничение 6+

Реклама