В Камне-на-Оби пожарные вынесли из огня шесть газовых баллонов

Пожар вспыхнул на территории частного домовладения

16 февраля 2025, 16:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На территории частного домовладения в Камне-на-Оби вспыхнул пожар. Как сообщает МЧС Алтайского края, огонь охватил надворную постройку на площади около 50 квадратных метров.

Во время тушения спасатели эвакуировали шесть газовых баллонов, не дав огню распространиться. Пожар ликвидировали десять специалистов и три автоцистерны.

"Причина пожара устанавливается", – указали в МЧС.

Спасатели отметили, что газовые баллоны в зоне пожара представляют особую опасность, поскольку их разгерметизация может привести к очень серьезным и печальным последствиям.