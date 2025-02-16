Трехлетний ребенок чуть не погиб при пожаре в Рубцовске

Предварительно установлено, что квартира вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнем

16 февраля 2025, 14:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Поздней ночью в Рубцовске на улице Покрышкина загорелась квартира в жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека, в том числе пятилетний ребенок.

"Звеньями газодымозащитной службы с пожара спасены два человека, один из спасенных – трехлетний ребенок", – рассказали спасатели.

Огонь охватил около семи "квадратов". На месте работали 12 специалистов и три единицы техники.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.