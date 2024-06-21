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В Казахстане запретили ввоз, продажу и рекламу вейпов

Также закон запрещает рекламу различных табачных изделий

21 июня 2024, 07:50, ИА Амител

Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com
Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com

В Казахстане с 20 июня вступил в силу закон о запрете ввоза, производства и продажи вейпов, пишет ТАСС.

За нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Также документ запрещает рекламу различных табачных изделий, в том числе вейпов, ароматизаторов, жидкостей для парения, систем для нагревания, табака и смесей для кальяна.

В конце мая в Госдуму РФ внесли законопроект о полном запрете вейпов, однако кабмин призвал его доработать.

Казахстан законы

Комментарии 1

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Сергей

08:16:12 21-06-2024

Молодцы!!!

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