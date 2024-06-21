В Казахстане запретили ввоз, продажу и рекламу вейпов
Также закон запрещает рекламу различных табачных изделий
21 июня 2024, 07:50, ИА Амител
Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com
В Казахстане с 20 июня вступил в силу закон о запрете ввоза, производства и продажи вейпов, пишет ТАСС.
За нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Также документ запрещает рекламу различных табачных изделий, в том числе вейпов, ароматизаторов, жидкостей для парения, систем для нагревания, табака и смесей для кальяна.
В конце мая в Госдуму РФ внесли законопроект о полном запрете вейпов, однако кабмин призвал его доработать.
08:16:12 21-06-2024
Молодцы!!!