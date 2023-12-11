В Казани опровергли сообщения о новорожденном малыше с именем Чушпан
Накануне в соцсетях сообщили, что семья ребенка вдохновилась сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте"
11 декабря 2023, 15:44, ИА Амител
В администрации Казани опровергли сообщения о том, что местная семья назвала своего новорожденного сына Чушпаном, пишет "КП-Казань".
"Свидетельств о рождении с таким именем не выдавалось", – заявили в исполнительном комитете.
Накануне в соцсетях написали, что семья вдохновилась сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте" и дала своему новорожденному сыну имя Чушпан.
Как уточняет издание, в 1980-х годах в Казани чушпанами называли тех, кто не состоял в уличной группировке. У таких молодых людей отнимали деньги, также их унижали и могли избить.
Ранее психолог УФСИН рассказал amic.ru, ждать ли всплеска подростковой преступности после сериала "Слово пацана".
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