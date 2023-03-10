Алтайский край за 2022 год повысил доходы и пассажиропоток в авиации

Директор авиапредприятия "Алтай" рассказал, как закончился 2022 год для авиаотрасли Алтайского края и чего ждать в 2023-м

10 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Самолёт / Фото: amic.ru

Несмотря на санкции, в авиаотрасли Алтайского края в 2022 году вырос пассажиропоток, количество обслуженных самолётов и число затраченного топлива. Помогли государственные субсидии, сотрудничество с грузовыми перевозчиками и увеличение числа рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом рассказал гендиректор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко на расширенном совещании Минтранса Алтайского края с ведущими дорожниками региона 10 марта.

Каких показателей добилась отрасль в 2022 году?

По словам Архипенко, в 2022 году произошло сокращение международных перевозок, но зато увеличилось количество внутренних рейсов. В прошлом году предприятию удалось обслужить 2,2 тысячи самолётов – это на 6,3% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году планируется развить успех. Виталий Архипенко пояснил, что они ожидают увеличение рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Сургут и Казань.

Пассажиропоток в 2022 году превысил 627 тысяч пассажиров. Показатель вырос на 20% (в 2021 году пассажиропоток составил 520,7 тысячи пассажиров). План на 2023 году амбициозный – обслужить 630 тысяч клиентов.

Но это не все успехи авиаотрасли. Максимальная взлётная масса выросла на 36,9% – с 172,1 тысячи тонн в 2021 году до 235,4 тысячи тонн в 2022 году. Результата удалось добиться благодаря сотрудничеству с грузовыми грузоперевозчиками, пояснил Архипенко. План на 2023 год ещё выше – 240 тысяч тонн.

Количество реализованного авиатоплива для заправки также возросло. В 2022 году этот показатель достиг 24,7 тысячи тонн. Это в два раза больше, чем в 2021 году (тогда было использовано 12,5 тысячи тонн топлива). Правда, в 2023 году авиапредприятие "Алтай" ожидает уменьшение показателя до 20,9 тысячи тонн.

Основными партнёрами авиаотрасли Алтайского края в 2022 году были компании S7 Airlines, "Победа", "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Авиафлот", Red Wings и другие.

В 2023 году самолёты из Барнаула будут летать в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Красноярск, Абакан, Иркутск, Омск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Новый Уренгой. Также летом планируется запустить два международных рейса – в Турцию и Таиланд.

Доходы авиапредприятия "Алтай" в 2022 году составили 2,5 млрд рублей. Показатель 2021 года (1,2 млрд рублей) превышен в два раза. В 2023 году край планирует получить доход 2,3 млрд рублей.

А чистая прибыль выросла в пять раз – с 42,2 млн рублей в 2021 году до 192,2 млн рублей в 2022-м. В 2023 году предприятие рассчитывает получить чуть меньше – 174 млн рублей.













































Проект реконструкции аэропорта в Барнауле / Фото из презентации авиапредприятия "Алтай"

А когда начнут строить новый аэропорт?

В 2023 году в аэропорт планируется вложить почти 1,7 млрд рублей (для сравнения: в 2022 году на аэропорт потратили 140 млн рублей, а в 2021 – 139,5 млн рублей). Всё потому, что в 2023 году начнётся строительство аэропорта.

Архипенко напомнил, что в 2022 году предприятие начало реализовывать проект нового аэропорта, документация уже отдана на экспертизу, 27 февраля принято соответствующее заявление.

"В результате будет современное здание высотой почти 23 метра, общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров с пропускной способностью 60 пассажиров в час. Комплекс будет оборудован тремя трапами. Будет реконструирована привокзальная площадь, изменены подъездные пути, обустроены стоянки для автомобилей. Срок окончания строительства – март 2026 года. Это долгожданный, значительный проект", – рассказал Архипенко.

Кроме того, он представил новые модели будущего аэропорта и показал, как он будет выглядеть изнутри.

Напомним, что реконструкцию аэровокзального комплекса в аэропорту имени Титова в Барнауле могут начать уже осенью 2023 года. Сейчас завершается работа по проектированию нового терминала. Отмечается, что строительство нового терминала не отразится на качестве обслуживания пассажиров.

Работы решили начать после подписания инвестиционного соглашения в марте 2022 года между правительством Алтайского края и гендиректором компании "Новапорт Холдинг". Площадь аэропорта увеличится в два раза, у него появится новый трёхэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилёта и камера хранения, а на третьем – зона вылета.

Планируется построить три телескопических трапа и соединить три этажа эскалаторами и лифтами. Также изменится и схема организации дорожного движения: появится краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания.