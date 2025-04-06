В Конгрессе США пообещали выдвинуть Трампу импичмент
Конгрессмен Эл Грин заявил, что представит импичмент в течение 30 дней
06 апреля 2025, 18:30, ИА Амител
Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Его слова передает американское издание The Hill.
"Нам нужен сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что он – Голиаф. Он контролирует армию. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид", – сказал Грин, выступая на митинге "Руки прочь!" в Вашингтоне.
Демократ добавил, что Трамп "не заслуживает должности", которую занимает, и ему нельзя доверять ни управление народом, ни вопросы свободы и справедливости.
"Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, что этот Давид собирается выдвинуть против вас статьи об импичменте в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я выдвину статьи об импичменте. Я иду за вами", – заверил конгрессмен.
Примечательно, что в феврале Эл Грин уже обещал вынести Трампу импичмент. Тогда он говорил, что американский президент заслуживает этого из-за своих планов по сектору Газа.
20:47:30 06-04-2025
конечно, привыкли, что в президентах дедушка с альцгеймером, соглашающийся со всем, а тут начали чистку по всем направлениям, вот очко и жим-жим. значит замешан в чем-то.
08:45:17 07-04-2025
реднекам бы весь этот рассадник инклюзии и юродивых, вычистить, как в старые времена.
09:11:59 07-04-2025
Вот это я понимаю демократия настоящая
09:36:22 07-04-2025
Russkiy (09:11:59 07-04-2025) Вот это я понимаю демократия настоящая ... это perestroyka.
видали, знаем.
09:56:13 07-04-2025
не долго музыка играла, не долго фраер в гольф играл
12:47:44 07-04-2025
из-за своих планов по сектору Газа --- о, даже не из-за Украины. А этот конгрессмен участвовал в финансировании и разжигании Третьей мировой, чем ставил под угрозу ядерную безопасность американцев. Там предъявить любому можно
14:17:53 07-04-2025
Демократическая партия сша гораздо демократичнее республиканской партии и вообще демократичнее всех избирателей сша.