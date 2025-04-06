В Конгрессе США пообещали выдвинуть Трампу импичмент

Конгрессмен Эл Грин заявил, что представит импичмент в течение 30 дней

06 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / Unsplash

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Его слова передает американское издание The Hill.

"Нам нужен сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что он – Голиаф. Он контролирует армию. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид", – сказал Грин, выступая на митинге "Руки прочь!" в Вашингтоне.

Демократ добавил, что Трамп "не заслуживает должности", которую занимает, и ему нельзя доверять ни управление народом, ни вопросы свободы и справедливости.

"Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, что этот Давид собирается выдвинуть против вас статьи об импичменте в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я выдвину статьи об импичменте. Я иду за вами", – заверил конгрессмен.

Примечательно, что в феврале Эл Грин уже обещал вынести Трампу импичмент. Тогда он говорил, что американский президент заслуживает этого из-за своих планов по сектору Газа.