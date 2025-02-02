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В красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей, умер пятый малыш

Точная причина смерти трехмесячного ребенка еще не названа

02 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

В Красноярском крае в семье из поселка Красная Сопка, где от отравления погибли все дети, умер трехмесячный младенец. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Тело ребенка было найдено в его кроватке, он находился исключительно на грудном вскармливании и до этого не имел проблем со здоровьем.

"До этого на учете в медицинских учреждениях по состоянию здоровья не состоял. В последний раз мать кормила мальчика в полночь. Обстоятельства выясняются", – рассказала Климова.

По предварительным версии, ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия насильственных следов не было обнаружено, точную причину смерти установит экспертиза.

Прокуратура организовала процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что в сентябре 2024 года в этой же семье трагически погибли четверо детей от отравления, вызванного попаданием в их организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым глава семьи обрабатывал дом. В декабре 2024 года отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Происшествия дети Красноярский край Сибирь трагедия Многодетные семьи

Комментарии 10

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Гость

13:06:43 02-02-2025

СК так и будет настаивать на дихлофосе?

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Элен без ребят

13:25:34 02-02-2025

да ладно... не бывает, наверное, таких совпадений.

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Гость

15:01:25 02-02-2025

Элен без ребят (13:25:34 02-02-2025) да ладно... не бывает, наверное, таких совпадений. ...
Совпадения? Не думаю!

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Гость

15:09:02 02-02-2025

Перепись экспертов в комментах

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Гость

16:15:02 02-02-2025

Уже установили диагноз: асфиксия от рвотных масс. А вроде бы опытная мамаша....

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гость

23:05:23 02-02-2025

Гость (16:15:02 02-02-2025) Уже установили диагноз: асфиксия от рвотных масс. А вроде бы... рвотные массы у трёхмесячного младенца?

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Гость

08:11:47 03-02-2025

гость (23:05:23 02-02-2025) рвотные массы у трёхмесячного младенца? ... да,срыгнул

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Гость

17:30:53 02-02-2025

по-моему какие-то чушки и свиньи. на ГВ очень строгая диета и гигиена должна быть. И видимо на 3м ребенке оба родителя успешно сошли с ума и начали чудить, утратили привычку гигиены и прочее

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Гость

18:22:59 02-02-2025

Матка ещё беременная опять?

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Гость

02:17:40 03-02-2025

Бедные люди

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