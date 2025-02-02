В красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей, умер пятый малыш

Точная причина смерти трехмесячного ребенка еще не названа

02 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

В Красноярском крае в семье из поселка Красная Сопка, где от отравления погибли все дети, умер трехмесячный младенец. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Тело ребенка было найдено в его кроватке, он находился исключительно на грудном вскармливании и до этого не имел проблем со здоровьем.

"До этого на учете в медицинских учреждениях по состоянию здоровья не состоял. В последний раз мать кормила мальчика в полночь. Обстоятельства выясняются", – рассказала Климова.

По предварительным версии, ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия насильственных следов не было обнаружено, точную причину смерти установит экспертиза.

Прокуратура организовала процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что в сентябре 2024 года в этой же семье трагически погибли четверо детей от отравления, вызванного попаданием в их организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым глава семьи обрабатывал дом. В декабре 2024 года отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.