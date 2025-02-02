В красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей, умер пятый малыш
Точная причина смерти трехмесячного ребенка еще не названа
02 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
В Красноярском крае в семье из поселка Красная Сопка, где от отравления погибли все дети, умер трехмесячный младенец. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.
Тело ребенка было найдено в его кроватке, он находился исключительно на грудном вскармливании и до этого не имел проблем со здоровьем.
"До этого на учете в медицинских учреждениях по состоянию здоровья не состоял. В последний раз мать кормила мальчика в полночь. Обстоятельства выясняются", – рассказала Климова.
По предварительным версии, ребенок захлебнулся рвотными массами. На месте происшествия насильственных следов не было обнаружено, точную причину смерти установит экспертиза.
Прокуратура организовала процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, что в сентябре 2024 года в этой же семье трагически погибли четверо детей от отравления, вызванного попаданием в их организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым глава семьи обрабатывал дом. В декабре 2024 года отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
13:06:43 02-02-2025
СК так и будет настаивать на дихлофосе?
13:25:34 02-02-2025
да ладно... не бывает, наверное, таких совпадений.
15:01:25 02-02-2025
Элен без ребят (13:25:34 02-02-2025) да ладно... не бывает, наверное, таких совпадений. ...
Совпадения? Не думаю!
15:09:02 02-02-2025
Перепись экспертов в комментах
16:15:02 02-02-2025
Уже установили диагноз: асфиксия от рвотных масс. А вроде бы опытная мамаша....
23:05:23 02-02-2025
Гость (16:15:02 02-02-2025) Уже установили диагноз: асфиксия от рвотных масс. А вроде бы... рвотные массы у трёхмесячного младенца?
08:11:47 03-02-2025
гость (23:05:23 02-02-2025) рвотные массы у трёхмесячного младенца? ... да,срыгнул
17:30:53 02-02-2025
по-моему какие-то чушки и свиньи. на ГВ очень строгая диета и гигиена должна быть. И видимо на 3м ребенке оба родителя успешно сошли с ума и начали чудить, утратили привычку гигиены и прочее
18:22:59 02-02-2025
Матка ещё беременная опять?
02:17:40 03-02-2025
Бедные люди