В Кремле назвали причину срыва переговоров по Украине в Лондоне

Это связано с разными позициями сторон, рассказал Песков

23 апреля 2025, 20:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, Европы и Украины не встретились в Лондоне, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. Его цитирует ТАСС.

"Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", – сказал Песков

Представитель Кремля также отметил, что встреча в столице Великобритании должна была пройти так, чтобы американская сторона могла "продолжить свои посреднические усилия".

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отменили свою поездку в Лондон. После этого стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции и Германии также решили не участвовать в переговорах.

New York Times писала, что Рубио отказался от поездки после слов Владимира Зеленского о том, что украинские власти не признают Крым частью России. Это условие является одним из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.