В Кремле назвали причину срыва переговоров по Украине в Лондоне
Это связано с разными позициями сторон, рассказал Песков
23 апреля 2025, 20:50, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, Европы и Украины не встретились в Лондоне, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. Его цитирует ТАСС.
"Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", – сказал Песков
Представитель Кремля также отметил, что встреча в столице Великобритании должна была пройти так, чтобы американская сторона могла "продолжить свои посреднические усилия".
Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отменили свою поездку в Лондон. После этого стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции и Германии также решили не участвовать в переговорах.
New York Times писала, что Рубио отказался от поездки после слов Владимира Зеленского о том, что украинские власти не признают Крым частью России. Это условие является одним из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
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09:35:57 24-04-2025
Гость (07:09:52 24-04-2025) Плохо, что не могут договориться, а люди гибнут... рада, зеленский, часть окраинских жителей (особенно живущих в ЕС) настроены воевать. Вчера попался ролик на рутубе, канал первоклассницы маленькой Насти из Киева. У них там всё замечательно, красивая школа, у нас таких в Барнауле нет, на территории большая игровая площадка для детей.
10:48:35 24-04-2025
Гость (09:35:57 24-04-2025) рада, зеленский, часть окраинских жителей (особенно живущих ... Вражескую пропаганду тащите на амик?
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