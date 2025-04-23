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В Кремле назвали причину срыва переговоров по Украине в Лондоне

Это связано с разными позициями сторон, рассказал Песков

23 апреля 2025, 20:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители США, Европы и Украины не встретились в Лондоне, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. Его цитирует ТАСС.

"Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", – сказал Песков

Представитель Кремля также отметил, что встреча в столице Великобритании должна была пройти так, чтобы американская сторона могла "продолжить свои посреднические усилия".

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отменили свою поездку в Лондон. После этого стало известно, что главы МИД Великобритании, Франции и Германии также решили не участвовать в переговорах.

New York Times писала, что Рубио отказался от поездки после слов Владимира Зеленского о том, что украинские власти не признают Крым частью России. Это условие является одним из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.

США Политика украина Дмитрий Песков

Комментарии 4

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Гость

07:09:52 24-04-2025

Плохо, что не могут договориться, а люди гибнут

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Гость

09:35:57 24-04-2025

Гость (07:09:52 24-04-2025) Плохо, что не могут договориться, а люди гибнут... рада, зеленский, часть окраинских жителей (особенно живущих в ЕС) настроены воевать. Вчера попался ролик на рутубе, канал первоклассницы маленькой Насти из Киева. У них там всё замечательно, красивая школа, у нас таких в Барнауле нет, на территории большая игровая площадка для детей.

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Musik

10:48:35 24-04-2025

Гость (09:35:57 24-04-2025) рада, зеленский, часть окраинских жителей (особенно живущих ... Вражескую пропаганду тащите на амик?

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Гость

07:35:53 24-04-2025

США, Европы и Украины --- Европа надеется дотянуть до осени 2026 в надежде, что Трамп проигрет конгресс

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