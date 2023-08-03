В Кремле назвали смыслы, объединяющие россиян

Например, общество объединяет "гордость за страну"

03 августа 2023, 15:09, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что именно помогает российскому обществу идти вперед во время войны против России, сообщает РИА Новости.

"Мы видим эти смыслы. Это патриотизм, который помогает идти в условиях войны, ведущейся против нас. Это смыслы гордости по отношению к героям на передовой", – подчеркнул Песков.

Среди смыслов он также назвал "гордость за страну", которая выстояла после введения беспрецедентных санкций и не провалилась в экономическую и социальную пропасть.

Ранее Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономике.