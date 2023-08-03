В Кремле назвали смыслы, объединяющие россиян
Например, общество объединяет "гордость за страну"
03 августа 2023, 15:09, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что именно помогает российскому обществу идти вперед во время войны против России, сообщает РИА Новости.
"Мы видим эти смыслы. Это патриотизм, который помогает идти в условиях войны, ведущейся против нас. Это смыслы гордости по отношению к героям на передовой", – подчеркнул Песков.
Среди смыслов он также назвал "гордость за страну", которая выстояла после введения беспрецедентных санкций и не провалилась в экономическую и социальную пропасть.
Ранее Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономике.
15:13:17 03-08-2023
Как же далеки они от народа
15:15:23 03-08-2023
чтобы уничтожить Америку - надо попросить все свои деньги обратно !
16:41:38 03-08-2023
Сами придумали))
23:34:01 03-08-2023
Когда видишь сколько зарабатывают наши миллиардеры, и выводят эти деньги за рубеж, появляется такое желание объединиться.