НОВОСТИОбщество

В Кремле назвали смыслы, объединяющие россиян

Например, общество объединяет "гордость за страну"

03 августа 2023, 15:09, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что именно помогает российскому обществу идти вперед во время войны против России, сообщает РИА Новости.

"Мы видим эти смыслы. Это патриотизм, который помогает идти в условиях войны, ведущейся против нас. Это смыслы гордости по отношению к героям на передовой", – подчеркнул Песков.

Среди смыслов он также назвал "гордость за страну", которая выстояла после введения беспрецедентных санкций и не провалилась в экономическую и социальную пропасть.

Ранее Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономике.

Фото: unsplash.com

Песков: санкции против России могут привести к новому мировому экономическому кризису

По его словам, действующие и новые санкции будут бить по мировой экономике
НОВОСТИПолитика
Дмитрий Песков

Комментарии 4

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Гость

15:13:17 03-08-2023

Как же далеки они от народа

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Шинник

15:15:23 03-08-2023

чтобы уничтожить Америку - надо попросить все свои деньги обратно !

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Гость

16:41:38 03-08-2023

Сами придумали))

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Гость

23:34:01 03-08-2023

Когда видишь сколько зарабатывают наши миллиардеры, и выводят эти деньги за рубеж, появляется такое желание объединиться.

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