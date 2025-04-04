В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа

Пока контактов не планируется

04 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В графике президента России Владимира Путина на ближайшие дни нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее издание Politico заявило, что беседа Трампа и Путина могла состояться или сегодня, или уже после выходных. Об этом журналистам рассказали "осведомленные источники".

"Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", – заявил представитель Кремля.

Напомним, последний телефонный разговор президентов РФ и США прошел 18 марта. Они обсудили возможные параметры будущего урегулирования на Украине, восстановление отношений России и США, взаимодействие на Ближнем Востоке и безопасность судоходства в Черном море.