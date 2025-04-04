В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа
Пока контактов не планируется
04 апреля 2025, 19:15, ИА Амител
В графике президента России Владимира Путина на ближайшие дни нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico заявило, что беседа Трампа и Путина могла состояться или сегодня, или уже после выходных. Об этом журналистам рассказали "осведомленные источники".
"Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", – заявил представитель Кремля.
Напомним, последний телефонный разговор президентов РФ и США прошел 18 марта. Они обсудили возможные параметры будущего урегулирования на Украине, восстановление отношений России и США, взаимодействие на Ближнем Востоке и безопасность судоходства в Черном море.
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