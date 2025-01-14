В Кремле прокомментировали новый пакет санкций США

Песков заявил, что Россия намерена свести их последствия к минимуму

14 января 2025, 06:40, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена минимизировать последствия новых американских санкций, направленных против энергетического сектора. Об этом сообщает РИА Новости.

США ввели ограничения на более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с добычей, переработкой и экспортом российских энергоресурсов, а также на свыше 180 судов, участвующих в их транспортировке. Цель санкций – ограничить доступ Москвы к международным рынкам и снизить доходы от экспорта нефти и газа.

"В современном мире маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно", – отметил Песков.

Он добавил, что санкции вынуждают страну активно разрабатывать новые варианты сотрудничества, особенно в тех регионах, где спрос на российские энергоресурсы остается высоким.

Санкции, включая рестрикции против азиатских рынков, не останутся без ответа, заверил представитель Кремля.