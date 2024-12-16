В Кремле рассказали о переговорах с Украиной
Песков: ни о каких переговорах речи не идет
16 декабря 2024, 20:55, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной пока не планируются. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Россией.
"В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речи не идет", – отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил о готовности России возобновить переговорный процесс на основе стамбульских договоренностей. Как отметил Песков, они были согласованы, но украинская сторона покинула стол переговоров.
"Президент Путин неоднократно повторял, что переговоры могли бы возобновиться на базе этих соглашений", – сказал он.
Комментарии 0