В Кремле рассказали о переговорах с Украиной

Песков: ни о каких переговорах речи не идет

16 декабря 2024, 20:55, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной пока не планируются. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Россией.

"В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речи не идет", – отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил о готовности России возобновить переговорный процесс на основе стамбульских договоренностей. Как отметил Песков, они были согласованы, но украинская сторона покинула стол переговоров.