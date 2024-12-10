В Кремле составили список из десяти проблем, волнующих россиян
Они варьируются в зависимости от региона, подчеркнул Песков
10 декабря 2024, 21:40, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения, поступающие на прямую линию Владимира Путина, позволили составить представления о десятке главных проблем, волнующих россиян. Его слова передает ТАСС.
"Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем", – сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что этот "топ-10" варьируется от региона к региону.
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом ранее заявлял Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию президента, но не уточнил предполагаемую длительность мероприятия.
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