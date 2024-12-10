НОВОСТИОбщество

В Кремле составили список из десяти проблем, волнующих россиян

Они варьируются в зависимости от региона, подчеркнул Песков

10 декабря 2024, 21:40, ИА Амител

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС
Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения, поступающие на прямую линию Владимира Путина, позволили составить представления о десятке главных проблем, волнующих россиян. Его слова передает ТАСС.

"Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что этот "топ-10" варьируется от региона к региону.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом ранее заявлял Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию президента, но не уточнил предполагаемую длительность мероприятия.

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Россия Дмитрий Песков Прямая линия
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Комментарии 4

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Гость

23:21:15 10-12-2024

Таки какие же конкретно проблемы вошли в десятку "самых главных"?

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Гость

06:10:40 11-12-2024

Гость (23:21:15 10-12-2024) Таки какие же конкретно проблемы вошли в десятку "самых глав... -здоровье собаки Путина - экология средиземноморья - как плохо Дане Милохину и т.д...

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Гость

02:07:14 11-12-2024

Да что ни новость, то рост: цен, налогов, штрафов, акцизов...

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Гость

07:45:50 11-12-2024

Опять Песков? Когда же он уйдет на покой?

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