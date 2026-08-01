В квартале 2001 Барнаула стартовало строительство музыкальной школы на 600 мест

Завершить работы планируют в 2028 году

01 августа 2026, 08:05, ИА Амител

Будущая школа / Фото: barnaul.org

В Барнауле приступили к строительству новой музыкальной школы в квартале 2001. Учреждение, рассчитанное на 600 учащихся, возводят по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Завершить работы планируют летом 2028 года.

Новая школа появится в границах улиц Лазурной, Балтийской, Малахова и проезда Северного Власихинского. На реализацию проекта направят 942,8 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Подрядчиком выступает компания ООО "Век-Строй".

Место для строительства выбрали неслучайно. В Индустриальном районе сегодня проживают почти 38 тысяч детей школьного возраста, при этом существующие учреждения дополнительного образования уже не справляются с растущим спросом на музыкальное и художественное обучение.

Как рассказала начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова, площадь здания превысит 6 тысяч квадратных метров. Музыкальная школа сможет принимать 600 учеников — по 300 человек в две смены. Комплекс будет состоять из двух корпусов.

В первом блоке разместятся учебные классы для групповых и индивидуальных занятий, библиотека с читальным залом, оркестровые и хореографические классы, эстрадный зал, студия звукозаписи, административные помещения, а также актовый зал на 129 мест и зона ожидания для родителей.

Во втором корпусе оборудуют концертный зал на 429 мест со сценой, помещения для хранения костюмов и ремонта музыкальных инструментов, а также кабинеты для индивидуальных занятий.

Строительство уже вышло на активную стадию. На площадке завершили устройство ограждения и разработку котлована, сейчас подрядчик ведет забивку свай.

Ход работ на объекте оценили глава Барнаула Вячеслав Франк, сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова, заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько, депутат АКЗС Александр Локтев и представители подрядной организации.

По словам Натальи Кувшиновой, новый объект станет важным культурным центром для быстрорастущего района города.

«Мы знаем, насколько востребовано у жителей Барнаула и Алтайского края дополнительное образование, занятия творчеством, посещение учреждений культуры. Поэтому для самого густонаселенного, динамично развивающегося Индустриального района строительство не только учебных аудиторий музыкальной школы, но и двух актовых залов позволит проводить мероприятия для всех жителей города. Строительство этого объекта финансируется из федерального, регионального и местного бюджетов. Эта командная работа органов власти всех уровней показывает, что запросы жителей должны быть услышаны и реализованы в таких важных и нужных объектах».

Заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько отметил, что учреждение позволит расширить возможности дополнительного образования для детей Индустриального района.

«Для Индустриального района сегодня важны все социальные объекты, особенно образовательные, но еще более значимыми являются объекты дополнительного образования. Та работа, которая была проведена правительством и депутатским корпусом в Совете Федерации по привлечению финансирования на данный объект, безусловно, очень важна для города. Когда строительство будет завершено, 600 детей смогут посещать школу в две смены по различным направлениям культуры и творчества. Это крайне важно для того, чтобы наши дети в Индустриальном районе получили все возможности для дополнительного образования».

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что строительство такого объекта станет важным событием для Барнаула.

«Впервые за десятилетие мы возводим в Барнауле такой масштабный культурный объект. Особую благодарность хочу выразить Совету Федерации и лично Валентине Ивановне Матвиенко, а также краевому правительству и губернатору Виктору Петровичу Томенко за оперативное принятие решений по реализации проекта. Сегодня строительство идет согласно графику, и мы планируем завершить его в 2028 году».

По мнению депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Локтева, после открытия школа станет одним из ключевых объектов дополнительного образования региона.